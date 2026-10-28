El otro cumpleaños de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi: spa con amigas, mundo rosa y manicura personalizada

Isabella Icardi tuvo otra celebración con una propuesta diferente a la de un cumpleaños tradicional. Bajo la temática Princess Spa, el festejo de la hija de Wanda Nara reunió a sus amigas en un espacio ambientado con tonos rosas, luces y detalles de fantasía, en una jornada que combinó juegos y actividades de belleza.

Así fue el cumpleaños de Isabella Icardi

La propuesta organizada por la conductora estuvo pensada para que las niñas disfrutaran de una experiencia inspirada en un spa, con espacios preparados para maquillarse, compartir una sesión de manicura y posar frente a cámara. La decoración acompañó cada momento y convirtió el encuentro en una celebración marcada por los detalles personalizados.

Un mundo rosa con estética de princesa: así fue el cumpleaños de Isabella

A través de las redes sociales de la conductora, se pudieron apreciar algunos de los pormenores del segundo festejo de la más chiquita de la familia. La ambientación fue uno de los puntos destacados del festejo de la hija de Wanda Nara. Una gran cantidad de globos en diferentes tonos de rosa enmarcó la entrada, mientras que las paredes de lentejuelas, los detalles florales y los carteles luminosos completaron la puesta en escena. Cada elemento acompañó la estética de princesa elegida para la ocasión.

Wanda Nara y Zaira también disfrutaron de la experiencia

Entre los detalles también se destacó un sillón de estilo principesco, integrado a una escenografía repleta de brillos. Los distintos rincones del espacio mantuvieron la misma línea visual y ofrecieron un escenario para las fotografías de Isabella y sus amigas, con el rosa como uno de los colores centrales de la celebración.

La sorpresa de Wanda Nara para su hija: spa con amigas y una manicura personalizada

Las actividades de belleza ocuparon un lugar central en la propuesta. Isabella Icardi y sus amigas lucieron batas satinadas y vinchas con grandes moños, en sintonía con la temática Princess Spa. La estación de belleza contaba con espejos individuales y accesorios para maquillarse, en un espacio preparado para que cada invitada participara de la experiencia.

Isabella Icardi disfrutó de un spa con amigas y una manicura personalizada

Entre los preparativos frente al espejo y las actividades compartidas, la jornada combinó el juego con pequeños momentos dedicados a la belleza. Así, el segundo cumpleaños de la hija de Wanda Nara tuvo una propuesta propia, con una ambientación de fantasía y actividades pensadas para disfrutar con amigas. Los detalles de estilo, desde las batas satinadas hasta la manicura personalizada, le dieron identidad a una celebración organizada alrededor del universo Princess Spa.