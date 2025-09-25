La foto de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos en Mar del Plata tras rumores de romance

Nico Vázquez viajó a Mar del Plata junto al elenco de Rocky para celebrar el éxito de la obra, en una escapada que combinó descanso y actividades grupales. Entre las imágenes que circularon, una foto junto a Dai Fernández volvió a captar la atención, en medio de los rumores que la vinculaban con el actor tras su separación de Gimena Accardi.

En los últimos días, todo el elenco de la obra disfrutó de unos días en la ciudad balnearia sin funciones programadas, como parte de una pausa en la agenda teatral. El buen recibimiento del espectáculo motivó el viaje, que incluyó caminatas por la costa, encuentros gastronómicos, cabalgatas y momentos de desconexión entre los compañeros.

En medio de esta pausa en Mar del Plata, Nico Vázquez compartió en redes sociales una serie de fotos que retrataron el buen momento que pasó el grupo. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue una imagen en la que se lo ve junto a Dai Fernández, su compañera en Rocky, con la que surgieron rumores de romance tras su separación de Gimena Accardi.

La presencia de la actriz no es nueva en el grupo, ya que desde hace un tiempo forma parte de los trabajos que realiza el ex Casi Ángeles. Pero en las últimas semanas su nombre fue mencionado entre los rumores que la vinculan con el artista. Aunque ninguno de los protagonistas hizo declaraciones al respecto, el posteo volvió a poner el foco en la relación entre ambos.

La publicación de Nico Vázquez incluyó también imágenes del elenco en distintas situaciones, como cenas grupales y paseos por la ciudad. “Días de conexión real, de amor compartido, brindis sinceros, charlas, risas, entre playa y naturaleza, mates al sol, comida rica y momentos simples que se vuelven eternos. Todo lo que hace bien”, escribió en sus redes sociales.

La imagen junto a Dai Fernández se dio en un contexto grupal, pero fue destacada por varios usuarios que retomaron los rumores previos. La cercanía entre ambos, sumada a la separación reciente del artista, volvió a instalar la posibilidad de que entre ellos exista un vínculo más allá del trabajo en la obra de Rocky.

