El inesperado nombre que apareció en medio del escándalo entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Gimena Accardi se separó de Nico Vázquez después de 18 años de relación y, luego de confesar que había sido infiel, en las redes comenzaron a circular varios nombres buscando al tercero en discordia. En esta ola de comentarios se ha puesto en el foco a varias figuras, desde compañeros de trabajo del ex matrimonio hasta nuevas caras.

El nuevo nombre que apareció en medio del escándalo entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Entre las figuras a las que vincularon con Accardi, estuvo el influencer Agus Franzoni, quien decidió aclarar la situación y hacerse a un lado de la historia.

Gimena Accardi y Agustín Franzoni

En diálogo con un cronista de Puro Show (El Trece), Franzoni negó categóricamente cualquier vínculo romántico con la actriz y explicó cómo surgieron los rumores. “Obviamente, me enteré. Todo surgió a raíz de unos TikTok. Fue un viaje que compartimos con Lizardo (Ponce), con Sofi Morandi y subí vídeos con todos”, detalló. Según el influencer, los contenidos compartidos en redes fueron malinterpretados y la rapidez con la que se asocian hechos separados generó confusión entre los seguidores.

El joven minimizó el alcance de los videos y cuestionó la tendencia a vincular hechos aislados con historias de escándalo. “No hubo más que eso. La gente se agarra de cualquier cosa”, señaló. Sobre el origen del rumor agregó: “Creo que ya se estaba apagando un poco la llama y lanzaron eso el otro día y bueno, como que mandaron fuego de vuelta a la hoguera, pero no hay nada”, dejando en claro que no existió relación alguna con Gimena.

Franzoni también mencionó el efecto negativo que tienen este tipo de especulaciones sobre Accardi. “Como dije antes, Gime me parece lo más, es un bajón que le estén inventando todo el tiempo estas cosas”, explicó. Sobre la situación agregó: “De mi parte, me parece hasta cómico, qué sé yo”.

Finalmente, frente a la insistencia del cronista y al juego mediático del “detector de mentiras”, Franzoni reafirmó su postura: “No” y luego, mirando a cámara, reiteró con firmeza: “No estuve con Gimena Accardi”. Con estas declaraciones, buscó poner fin a la especulación y aclarar de manera definitiva que no tuvo participación en los rumores que lo vincularon con la actriz luego de su separación con Nico Vázquez.

F.A