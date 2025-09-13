Ángel de Brito desmintió a Gimena Accardi sobre su amante: "Es famoso y está casado"

A poco menos de un mes de la ruptura, Ángel de Brito dio detalles de la escandalosa separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez. El conductor de LAM desmintió a la actriz sobre su amante "random" y aseguró que el tercero en discordia "es famoso y está casado".

Qué dijo Ángel de Brito sobre el amante de Gimena Accardi

Tras regresar de sus vacaciones en Europa, Ángel de Brito volvió a LAM (América) y reveló detalles del amante de Gimena Accardi. El conductor desmintió a la actriz y aseguró que el hombre con el que engañó a Nico Vázquez no es "ningún random" sino que se trata de un famoso.

Gime Accardi, Andrés GIl y Cande Vetrano

En primer lugar, Ángel confirmó que el tercero en discordio no era el joven con el que se mostró Accardi en un avión días después de confirmar la separación. Asimismo, aclaró: "No Agus Franzoni. Es alguien bien conocido".

Tras su picante declaración, en el panel de LAM volvió a sonar el nombre de Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano y ex compañero de teatro de Gimena. En ese sentido, el periodista volvió a insistir en que se trataba de "un casado" y agregó: "No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo".

Gime Accardi y Nico Vázquez se separaron después de 18 años

En cuanto al vínculo con Gil, Ángel decidó mantener el silencio pero después de escuchar la respuesta de Cande Vetrano sobre la presunta infidelidad sentenció: "Cande es divina, qué va a hacer. El que tiene que dar explicaciones es él".

Qué dijo Cande Vetrano después de que Andrés Gil fuera señalado como el amante de Gimena Accardi

Gimena Accardi y Nico Vázquez se separaron después de 18 años en pareja y uno de los apuntados como el tercero en discordia fue Andrés Gil, compañero de la actriz en la obra de teatro "En otras palabras". Cande Vetrano enfrentó los rumores que involucraban al padre de su hijo y dijo: "Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien".

La ex Casi Ángeles decidió hablar con los medios en la alfombra roja de "Verano Trippin", la película que dirigió su amiga Morena Fernández Quinteros. "Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo", sentenció sobre la polémica que le tocó atravesar en las últimas semanas.