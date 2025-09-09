La foto de Zaira Nara que dejó en evidencia a Franco Colapinto y desató rumores de romance

Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera deportiva. Mientras busca consolidarse en la Fórmula 1 y asegurar un asiento en Alpine de cara a la temporada 2026, también se convirtió en protagonista de una noticia que poco tiene que ver con los circuitos. Esta vez, el piloto argentino quedó vinculado a Zaira Nara a raíz de un gesto en redes sociales que no pasó inadvertido.

La señal la dio la periodista Juariu, conocida por detectar interacciones digitales que luego generan ruido mediático. Fue ella quien expuso que Colapinto dejó un “like” en un video de Zaira donde se la ve bailando en la celebración de su cumpleaños. “El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”, escribió Juariu, junto a la captura de pantalla que rápidamente se volvió viral.

La reacción del piloto de Alpine generó especulaciones inmediatas. En la historia que compartió, Juariu sumó frases sugestivas como: “Colapinto busca. Zaira soltera”. La ocurrencia despertó el interés de los seguidores, que no tardaron en sumar antecedentes al posible vínculo.

El recuerdo con el que lo relacionaron fue el romance fugaz de Colapinto con la China Suárez en Madrid, ocurrido el año pasado. Esa relación tuvo amplia repercusión porque la actriz es considerada “enemiga pública” de Wanda Nara, hermana mayor de Zaira. El detalle no pasó desapercibido y los usuarios señalaron que el piloto volvió a quedar ligado al entorno más mediático de la Argentina.

Juariu reforzó esta idea al recordar aquel episodio: “Antes estuvo con la China, ¿recuerdan el tatuaje? Es un agujero negro el Wanda-Gate, los personajes que entraron ya no pueden salir”. Con ironía, la periodista volvió a instalar a Colapinto en el mapa del espectáculo local, más allá de sus logros en el automovilismo.

Por el momento, lo único concreto es un “me gusta” en Instagram. No existen indicios de que Franco Colapinto y Zaira Nara se hayan visto personalmente ni de que exista un romance en marcha. Sin embargo, el simple gesto bastó para que ambos se convirtieran en tema de conversación en internet. El piloto, de perfil activo en redes sociales, suele compartir postales de su vida profesional y responder a fanáticos, pero esta vez la interacción tomó otro rumbo. La modelo, por su parte, hace pocos días festejó sus 37 años y se muestra enfocada en su faceta como modelo y conductora, mientras transita una etapa sin pareja confirmada.

