Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mostraron juntos en el recital de Lali: el video

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul llamaron la atención al presentarse juntos en el estadio Vélez Sarsfield. El sábado, mientras miles de fanáticos disfrutaban del show de Lali Espósito, las cámaras de los asistentes captaron a la pareja entre la multitud, relajados y disfrutando de un clima de absoluta euforia. Su presencia, lejos de los flashes de los eventos exclusivos, encendió las redes apenas los videos comenzaron a viralizarse.

La velada llegaba con un condimento especial. Días antes, la Selección Argentina había vencido a Venezuela por 3 a 1, triunfo que mantenía a De Paul en plena agenda futbolística. Aun así, el volante no dudó en acompañar a Tini al recital de su colega, apostando por una noche de música y distensión.

Lali y Tini

El video de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el show de Lali

Un momento que generó comentarios fue cuando Tini se sumó al canto de los hits y ovacionó a Lali en su noche. Además, circuló una foto previa al show donde se ve abrazadas a ambas popstars, este gesto terminó de silenciar rumores de supuestas tensiones entre ambas.

El espectáculo de Lali fue una auténtica fiesta pop. Con una producción que incluyó luces, coreografías y una lista de temas que recorrió toda su trayectoria, la artista volvió a consolidar su liderazgo en la música local. La química entre público y escenario potenció cada momento y el avistamiento de la cantante y el futbolista le sumó un condimento extra al evento.

No es la primera vez que Lali y Tini comparten gestos públicos de apoyo. En 2022, Stoessel fue invitada especial del tour de Espósito en Madrid, y desde entonces ambas se elogiaron mutuamente en redes, dejando claro que la supuesta rivalidad era solo rumor. Este nuevo encuentro en Vélez se refuerza el mensaje de respeto profesional que ambas cultivan.

Entre la ovación, el pogo y las luces, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se mostraron contentos y auténticos, disfrutando de una noche que unió a miles de voces en la noche porteña y dejó una postal inesperada: dos de las figuras más comentadas del país viviendo la música como cualquier fan.

F.A