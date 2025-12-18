Las fotos del íntimo cumpleaños de Matilda Salazar: té de lujo y look matchy matchy con su mamá

Matilda Salazar celebró un nuevo año de vida con un festejo delicado y especial, pensado a su medida. Luciana Salazar eligió compartir con sus seguidores una serie de imágenes del cumpleaños íntimo de su hija, una tarde de merienda elegante y cálida que tuvo como escenario una mesa al aire libre, detalles cuidados y la compañía de Marcelo Polino, padrino de la niña. “Otro día de festejo con mi padrino @marcelopolino y mami”, escribió la modelo en el epígrafe del posteo.

Matilda y Luciana Salazar

El look "matchy matchy" de Matilda y Luciana Salazar

El encuentro tuvo el formato de un té de lujo, con una puesta en escena sobria pero refinada. La mesa blanca, decorada con vajilla clásica, copas de cristal y una pequeña torta individual, aportó el clima de celebración sin excesos. En una de los momentos más emotivos, Matilda aparece sentada frente a su mini torta de chocolate, con una vela encendida, mientras Luciana y Polino la acompañan cantándole el “feliz cumpleaños”. La imagen transmite un clima de intimidad genuina, donde cada gesto parece pensado para que la cumpleañera se sienta especial y contenida.

El cumpleaños de Matilda Salazar

Uno de los grandes focos de atención fue, sin dudas, el look coordinado de madre e hija. Luciana apostó por un vestido corto verde oliva con estampa mínima blanca, de breteles finos y un delicado frunce en el frente, que combinó con sandalias claras de taco alto y una mini cartera blanca. Matilda, en perfecta sintonía, lució un conjunto en el mismo tono: un vestido sin mangas con detalles de encaje en el pecho, líneas suaves y un aire romántico que resaltó su estilo infantil pero elegante. En varias fotos, ambas sumaron anteojos de sol claros, reforzando el concepto “matchy matchy” que tanto caracteriza a los looks que la modelo suele armar junto a su hija.

El cumpleaños de Matilda Salazar

Otra de las imágenes muestra a madre e hija posando frente al espejo, cada una con su mini bolso blanco en la mano, como si se tratara de una producción de moda. Matilda, con sandalias cómodas y peinado prolijo, replica con naturalidad la pose de su mamá, evidenciando la complicidad que las une. Más que un simple juego estético, el look compartido funciona como una extensión del vínculo que construyen día a día.

Un festejo íntimo y especial entre ciudad y naturaleza

El entorno también sumó su cuota de encanto: en plena Ciudad de Buenos Aires, una terraza rodeada de verde, árboles frondosos y edificios que se recortan al fondo, creando un contraste entre naturaleza y ciudad. En una de las postales finales, se aprecia incluso un árbol de Navidad decorado a lo lejos, aportando un guiño festivo que refuerza la idea de cierre de año y celebración familiar.

El cumpleaños de Matilda Salazar

El cumpleaños de Matilda Salazar fue una demostración de que los momentos más valiosos no siempre necesitan demasiados invitados. Con una merienda especial, un look pensado en conjunto y la presencia de quienes ocupan un lugar clave en su vida, la hija de Luciana Salazar celebró rodeada de afecto, sonrisas y recuerdos que, sin dudas, quedarán guardados como uno de los festejos más dulces de su infancia.

