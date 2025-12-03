Luciana Salazar vende la ropa de su hija Matilda: precios y opciones

Luciana Salazar volvió a sorprender a sus seguidores, pero esta vez lejos de las cámaras y el brillo televisivo. La modelo decidió abrir un nuevo capítulo en su faceta emprendedora con la venta online de la ropa de su hija Matilda, una iniciativa que la posiciona dentro de la creciente tendencia de la moda circular. Desde vestidos delicados hasta prendas más urbanas y clásicas, su proyecto se enmarca dentro del amplio abanico laboral y ya comenzó a captar la atención en redes y plataformas de compra-venta.

Así es la tienda que Luciana Salazar le creó a su hija Matilda

En línea con esta tendencia sustentable de vender las prendas que ya no se utilizan a precios accesibles, Luciana Salazar puso a disposición de los cibernautas una colección variada de prendas infantiles, muchas de ellas de marcas premium posicionadas en el mundo de la moda. Aunque aún no registró ventas concretadas dentro del portal donde exhibe los artículos, las publicaciones acumulan likes de usuarios interesados en piezas similares, lo que indica un interés real por este tipo de propuestas.

Luciana Salazar y Matilda | Instagram

La iniciativa incluye vestidos de tul, diseños con texturas especiales, zapatos de charol que rondan entre los $44.000 y los $51.000, botitas a $72.000, sandalias a $32.800, zapatillas a $35.400, camperas por 54.000, jeans y sweaters a $24.000, buzos $29.900, camisas a $25.500 y hasta remeras por $22.800. Se trata de indumentaria seleccionada que Matilda utilizó en distintas ocasiones y que ahora busca una segunda vida en manos de nuevas familias. El catálogo conserva un espíritu sofisticado que mantiene el sello estético característico de la mediática y su heredera.

Este movimiento de venta de indumentaria usada entre figuras conocidas no es nuevo, pero en los últimos meses cobró un impulso notable. Casos como el de Delfina Chaves, Celeste Cid, Julieta Zilberberg, Flor Bertotti, Paz Cornu, Sofía Zámolo, Alejandra Maglieti y Tuli Acosta -entre otras- allanaron el camino para que otras personalidades se animaran a abrir sus propios espacios low cost en la web. La combinación entre moda circular, precios más accesibles y el atractivo del “clóset famoso” resulta irresistible para un público que ya adoptó la compra de ropa usada como parte de su rutina.

Página e-commerce de Matilda Salazar | Web

Luciana Salazar se suma a la tendencia de economía circular

En este contexto, la propuesta de Luciana Salazar se inserta en un mercado donde la reutilización y la sostenibilidad ganan cada vez mayor lugar en el día a día de los argentinos. El fenómeno se multiplica en páginas webs, donde los interesados en renovar sus outfits buscan prendas de calidad sin necesidad de hacer grandes inversiones. La venta online permite, además, llegar a compradores de distintos puntos del país, ampliando las posibilidades de alcance de cada pieza. Es por esta razón, que la categoría Vestidores Celebrities está destinado a la sección premium de las famosas que eligen este modelo de negocio ofreciendo sus pertenencias a precios súper accesibles.

Por otra parte, este tipo de iniciativas revelan un costado menos explorado de las celebridades: su vínculo con el emprendimiento. La gestión de un catálogo, la selección de prendas, la fotografía, la presentación, la descripción y el vínculo directo con los usuarios son tareas que requieren tiempo y dedicación. La decisión de abrir una tienda digital refleja el interés creciente de las figuras públicas en diversificar sus actividades y conectar con sus seguidores desde nuevos lugares.

Luciana Salazar y Matilda | Instagram

De esta manera, el proyecto de Luciana Salazar no solo se suma a la ola de la moda circular, sino que también confirma su intención de reinventarse y explorar nuevas facetas más allá de su trayectoria mediática. Su apuesta por un consumo responsable, accesible y dinámico la acerca a una audiencia que valora tanto el estilo como la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, consolidando una faceta emprendedora que promete seguir creciendo.

NB