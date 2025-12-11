De Sarah Burlando y Matilda Salazar a Dionisio Mendoza y Francesca De Paul: los mini fashionistas brillaron en la obra de Flavio Mendoza

Este miércoles Flavio Mendoza presentó “Una Mágica Navidad”, su nueva obra enfocada, como su nombre indica, en las fiestas. Como no podía ser de otra manera, fueron muchos los famosos que se acercaron con sus hijos e hijas al gran estreno. Sarah Burlando, Dionisio Mendoza, Matilda Salazar y Francesca y Bautista De Paul, entre muchos otros, brillaron y se lucieron en primera plana.

Los mini famosos y sus looks

Sarah Burlando lució un vestido rojo con un moño enorme, muy acorde al espíritu navideño. Lo combinó con unas zapatillas blancas que terminaron de completar la combinación típica de esta época.

Sarah Burlando y Barby Franco

Moorea y Floppy Tesouro.

Dionisio Mendoza y Matilda Salazar posaron juntos, como suele suceder. El hijo de Flavio Mendoza lució un conjunto jogger celeste claro, con remera blanca estampada y una campera liviana en el mismo tono. La hija de Luciana Salazar, por su parte, optó por un look infantil clásico y prolijo, con un diseño floral, tonos suaves y un corte simple, cómodo y fresco.

Matilda Salazar y Dionisio Mendoza junto a Flavio Mendoza.

Martha González y sus nietos.

Cami Homs y sus hijos, Bautista y Francesca De Paul, también estuvieron presentes. El primero de ellos posó con remera blanca, con detalles de volados, shorts blancos al tono y zapatillas del mismo color, respetando el mismo dress code de los adultos. La segunda, en tanto, tuvo una pollera roja tableada, camisa blanca de manga larga, medias rojas y botas negras. Dos looks tradicionales, pero con un pequeño toque festivo.

Cami Homs, Bautista y Fracesca De Paul.

Por supuesto que ellos no fueron los únicos, también se pudo ver a los hijos de Adabel Guerrero, Camila Cavallo, Floppy Tesouro, Brian Lancelota y Agustina Kämpfer, entre otros. Todos reunidos en una noche tan mágica como fashionista.

Agustina Kämpfer y su hijo.

Brian Lancelota y su familia.

Adabel Guerrero y su hija.

Una vez más, las mini fashionistas y los mini fashionistas dijeron presentes en un evento lleno de moda y magia. La Navidad está cerca y cada vez se nota con más fuerza, como quedó demostrado ayer por la noche en el Teatro Ópera.

Fotos: @joynixmedia @antoph.bodas @antoph.v