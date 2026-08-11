Las fotos de Emilia Attias con su hija Gina y las bikinis que anticipan el verano

Emilia Attias compartió una serie de postales de sus vacaciones junto a la hija que tuvo con el Turco Naím y sorprendió con tres bikinis, que reúnen algunas de las tendencias que se vienen en la temporada de verano. Fiel a su estilo, la modelo dejó ver los diseños elegidos y cosechó una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores.

Los diseños con los que Emilia Attias marcó tendencia: bikini verde oliva, estampado vichy y tono neutro

Emilia Attias volvió a hacer de la moda uno de los grandes protagonistas de sus vacaciones. La actriz viajó a Brasil junto a su hija Gina, fruto de su relación pasada con el Turco Naím, y desde allí compartió algunas imágenes de sus días de descanso, sol y playa.

Tal como se puede ver en su posteo de Instagram, Emilia Attias eligió diferentes modelos de bikinis que no solo resaltaron su figura, sino que también funcionaron como una verdadera adelanto de las tendencias que dominarán el próximo verano. Entre estampas, colores naturales y diseños minimalistas, la actriz mostró tres propuestas bien diferentes.

Emilia Attias

Uno de los primeros looks estuvo protagonizado por una microbikini verde oliva, un color que se instala como una de las grandes apuestas para la temporada de calor, compuesta por un corpiño triangular de formato minimalista, con tiras finas que se atan alrededor del cuello y la espalda.

La bombacha siguió la misma línea y se destacó por su diseño cavado y de tiras laterales, que suma un aire sensual al conjunto. El tono verde del diseño se vincula con la tendencia de los colores inspirados en la naturaleza, como oliva, musgo, khaki y verde militar, que ganan terreno en la moda de playa.

Emilia Attias

En otra de las fotos, Emilia Attias posa con una bikini roja con estampa vichy, uno de los estampados más reconocibles de la moda estival. El clásico cuadrillé en rojo y blanco le aporta al diseño una estética coquette, romántica y retro, aunque el formato de la bikini le da un giro más actual.

El corpiño triangular presenta tiras finas y ajuste con lazos, mientras que la bombacha también se ata en los laterales, dejando una silueta de inspiración minimalista. Cabe mencionar que la estampa vichy es una de las que regresa cada temporada de verano y esta vez vuelve asociado a una estética femenina, fresca y nostálgica.

Emilia Attias

La tercera propuesta fue una bikini en tonos beige y blanco, también con estampa cuadrillé. En este caso, la combinación cromática genera una apariencia más neutra y sofisticada, ideal para quienes buscan alejarse de los colores estridentes sin resignar un detalle de tendencia.

El diseño de Emilia Attias se destacó por un corpiño triangular y la bombacha con tiras laterales, dos características que aparecen repetidamente entre las propuestas playeras. Además, la paleta de colores tierra refuerza una estética natural, relajada y boho, que fusiona bien con accesorios artesanales y prendas livianas. Así, la modelo volvió a demostrar que la bikinis continúan siendo una de sus prendas favoritas para el verano.

Las vacaciones de Emilia Attias y su hija Gina en Brasil

Emilia Attias eligió Brasil para vacacionar con su única hija Gina, de 9 años. A través de su red social, la artista subió algunas imágenes de su pequeña posando feliz en la playa y disfrutando de jornadas libres bajo el sol. En la primera imagen, la niña aparece mirando a cámara y sonriendo mientras luce un look casual chic. En la siguiente, luce una malla colorida con el mar de fondo.

Las fotos de Emilia Attias con su hija Gina en Brasil

La ex Casi Ángeles también se mostró en primer plano con un traje de baño amarillo pastel y al natural. De esta manera, las fotos de Emilia Attias con su hija Gina y las bikinis que anticipan el verano cautivaron a sus millones de seguidores y confirmaron que se vendrá una temporada marcada por los tonos naturales, los estampados retro y los diseños minimalistas.