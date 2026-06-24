Lejos de la televisión, Emilia Attias mostró su pasión por el surf en Israel

Su espíritu libre y aventurero la lleva a experimentar nuevos desafíos sin ningún temor que la intimide. Por eso Emilia Attias (39) viajó a Tel Aviv dispuesta a combinar una propuesta laboral con una aventura que inmediatamente llamó su atención. La actriz, cantante y conductora fue a cumplir con su trabajo de DJ en una presentación junto a la estrella israelí Noa Kirel Peretz.

Emilia Attias en Israel

Emilia Attias en Tel Aviv

No es la primera vez que Emilia viaja a Israel ya que supo triunfar en esas tierras con el fenómeno que “Casi Angeles” generó desde su lanzamiento. Hoy, convertida en DJ, volvió a convocar a sus fans para hacerlos bailar y saltar con su música. Con la energía que caracteriza cada paso que da, al día siguiente se animó a encarar las olas de una pileta de surf artificial mostrando gran actitud y destreza.

Emilia Attias en Israel

Emilia Attias surfeó en Tel Aviv

Con una microbikini cuadrillé blanca y celeste disfrutó de cada batalla lograda sobre el agua del impresionante complejo con una imponente piscina de olas artificiales. Además de sus cualidades como surfista también aprovechó para sumarse a una clases grupales de yoga y luego lograr el relax total en jacuzzis al aire libre consiguiendo el equilibrio perfecto entre la actividad física y el descanso. “¡Soy intrépida y arriesgada!”, repitió como para que a nadie le quedaran dudas de su valentía.