Las fotos de Luca Bertoldi Menem, el hijo de Zulemita Menem, modelando que causaron furor

Luca Bertoldi Menem sorprendió con unas fotos que causaron furor, mostrando un estilo renovado y consolidando su presencia en el mundo de la moda. Con apenas 22 años, el hijo de Zulemita Menem y Paolo Bertoldi comienza a dar pasos firmes en producciones exclusivas que lo vinculan con diseñadores reconocidos.

Las fotos de Luca Bertoldi Menem que lo consolidan como referente del mundo de la moda

Luca Bertoldi Menem, el hijo mayor de Zulemita Menem y Paolo Bertoldi, se convirtió en protagonista con fotos que causaron furor. Con apenas 22 años, el joven sorprendió a sus seguidores con una serie de imágenes en su Instagram que rápidamente cosecharon miles de interacciones y comentarios.

Luca Bertoldi Menem

En las últimas horas, el modelo posteó en sus redes fotos en las que se lo pudo ver en diferentes situaciones cotidianas y artísticas. Su estilo, su cambio de look y su reciente incursión en el mundo del modelaje lo posicionaron como una de las figuras emergentes dentro del universo de la moda. Entre ellas, destacó una sesión en la que lució una camisa abierta y un cinturón de la reconocida firma Hermès, un detalle que generó una ola de comentarios.

Además de las fotos posando, el hijo de Zulemita Menem compartió momentos de su vida diaria, desde un momento tocando la guitarra eléctrica hasta disfrutando de un concierto de AC/DC. La combinación de estas postales reforzó la idea de un perfil versátil. En apenas una hora, la publicación superó los miles de “Me gusta” y recibió mensajes como “Fachero”, “Aura”, “Hermoso hombre” y “Un muñeco”, reflejando la repercusión inmediata que tuvo.

Luca Bertoldi Menem

Uno de los aspectos más comentados fue el cambio de imagen y estilo que mostró en sus últimas apariciones. Con un estilo más definido y moderno, el joven que se destaca por su perfil bajo presentó con un aire renovado. Su elección de prendas y accesorios, sumada a una actitud segura frente a la cámara, generó un impacto que lo consolidó como referente de moda y estética.

Luca Bertoldi Menem

Entre los detalles que llamaron la atención del posteo de Luca, fue la naturalidad con la que compartió momentos de su rutina. Desde un video tocando una guitarra eléctrica, donde destacó su gusto por la música y su habilidad. Hasta una imagen de su pequeño perro, un pomerania de pelo largo que causó ternura entre sus seguidores.

Los primeros pasos de Luca Bertoldi Menem, el hijo de Zulemita Menem, como modelo

Desde hace algunas semanas, Luca Bertoldi Menem empezó a ganar lugar en el mundo del modelaje masculino con un estilo marcado. Su primer desfile se dio en un marco especial, por la exclusiva cena por el 25° aniversario de la Casa Saiach. El evento se realizó en el departamento del diseñador correntino Javier Saiach, un espacio íntimo y elegante que reunió a invitados selectos.

Lucas Bertoldi

En la velada, el hijo de Zulemita Menem y Paolo Bertoldi se destacó como parte de la pasarela, mostrando una faceta distinta, dejando de lado su perfil bajo. En el desfile se lució con un traje de lino en tono beige de doble botonadura, junto con una camisa sin corbata. Su participación marcó un paso importante dentro de su carrera; consolidando, además, la relación con el diseñador que lo eligió como representante de una nueva generación vinculada a su firma.

La participación en el aniversario de la Casa Saiach se suma a las fotos que Luca Bertoldi Menem compartió en redes y a su primera campaña junto a Sofía Solá. Su presencia reforzó la idea de que su camino en recién comienza, pero ya cuenta con el respaldo de un reconocido diseñador y con la atención de todos sus seguidores, quienes siguen de cerca sus pasos.

Sofía Solá y Luca Bertoldi en el aniversario de Casa Saiach

Luca Bertoldi Menem se destacó con fotos modelando que causaron furor, mostrando un estilo renovado y una presencia que lo vincula directamente con la moda. A los 22 años, el hijo de Zulemita Menem y del empresario italiano Paolo Bertoldi suma campañas, desfiles y producciones; sumado a su participación en la propuesta de Javier Saiach, marcan el inicio de una trayectoria que comienza a tomar forma dentro de la industria fashion.

VDV