Luca, el hijo de Zulemita Menem, dio un paso que marca un antes y un después en su vida: “Siento un profundo orgullo por vos”

Lejos de la exposición habitual de su familia, Luca Bertoldi, hijo de Zulemita Menem, volvió a despertar interés, esta vez por un motivo íntimo y espiritual que no pasó desapercibido. El hijo mayor de la hija del expresidente Carlos Menem, fue protagonista de un momento personal que su madre decidió compartir públicamente. A través de sus redes sociales, la empresaria expresó su orgullo por un logro que trasciende lo cotidiano y se vincula directamente con su fe. La publicación no tardó en generar repercusión, no solo por el mensaje, sino también por el significado detrás del gesto.

Luca Menem y un gesto que refleja su camino espiritual

“Hijo, siento un profundo orgullo por vos. Por la firmeza de tus principios, la claridad de tus convicciones y el respeto con el que vivís tu fe y tus raíces”, escribió Zulemita en su cuenta de Instagram. El mensaje, cargado de emoción, hizo referencia directa a un momento clave en la vida de Luca: haber completado su primer ayuno de Ramadán, algo que definió como “un momento significativo” en su camino espiritual. La respuesta del joven fue breve pero contundente, con un “Te amo mucho” que reforzó el vínculo cercano entre ambos. El posteo se completó con un saludo tradicional: “Eid Mubarak”, en alusión al cierre del mes sagrado musulmán.

La publicación de Zulemita Menem que dejó ver el momento íntimo y significativo que atraviesa su hijo Luca.

El Ramadán es uno de los pilares del islam y consiste en un período de ayuno, introspección y oración que se extiende durante un mes, finalizando con la celebración del Eid al-Fitr. Cumplir con este rito implica disciplina y compromiso, ya que se trata de abstenerse de comer y beber desde el amanecer hasta el atardecer. En ese sentido, completar el ayuno por primera vez no es un gesto menor, sino una decisión que marca un punto de inflexión personal. La elección de Luca también dialoga con las raíces culturales y religiosas de su familia, históricamente vinculadas al islam.

Luca Menem y un camino propio lejos de la exposición

A diferencia de otros miembros de su entorno, Luca Bertoldi mantiene un perfil bajo y una presencia discreta en redes sociales. No suele exponerse públicamente y sus apariciones están, en general, ligadas a momentos familiares o puntuales. Actualmente estudia Economía, habla inglés como primera lengua y trabaja en una compañía internacional, según contó su madre en distintas oportunidades. Esa combinación de formación y bajo perfil construye una imagen distinta dentro de una familia históricamente asociada a la exposición mediática.

Zulemita Menem y Luca Bertoldi

El gesto que compartió Zulemita Menem también deja ver otra dimensión del joven, más ligada a lo personal que a lo público. No se trata de una aparición ni de una noticia escandalosa, sino de una decisión íntima que, al hacerse visible, cobra otro peso. En ese mismo posteo, Luca le respondió con un simple pero contundente “Te amo mucho”, reforzando el vínculo entre ambos. En un escenario donde muchas veces prima lo superficial, este tipo de hitos adquieren un significado distinto. Hablan de identidad, de convicciones y de elecciones propias.