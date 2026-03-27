Las fotos de Sofía Solá y Luca Bertoldi, los hijos de Maru Botana y Zulemita Menem, en un exclusivo evento de moda

La casa Saiach dio inicio a las celebraciones por su 25° aniversario con una velada exclusiva en Buenos Aires que reunió a referentes de la moda, invitados especiales y a una nueva generación de figuras vinculadas al universo fashion. Entre los asistentes que más llamaron la atención estuvieron Sofía Solá y Luca Bertoldi, quienes dijeron presente en una noche marcada por el estilo, la sofisticación y las nuevas tendencias.

María Claudia Pedrayes, Javier Saiach, Evelyn Scheild y Dominique Metzger

Ambos formaron parte de este encuentro organizado por la firma en su residencia de Avenida Callao y Presidente Quintana, donde se presentó una nueva etapa creativa de la maison. En ese contexto, Sofía Solá y Luca Bertoldi se destacaron con dos estilismos muy distintos entre sí, pero alineados con la impronta elegante, relajada y contemporánea que definió el evento.

Sofía Solá un look lleno de sensualidad, denim y actitud

Sofía Solá, apostó por una combinación audaz y muy en sintonía con las tendencias actuales. La hija de Maru Botana llevó un top lencero de aire delicado, que contrastó con un blazer estructurado y aportó ese equilibrio justo entre sensualidad y sofisticación.

Sofía Solá y Luca Bertoldi

Para completar el estilismo, la hija de Maru Botana sumó una bermuda de jean oversized que le dio una vuelta más urbana al conjunto y unas botas altas slouchy que elevaron la propuesta con una impronta más fashionista. El resultado fue un look moderno, seguro y con mucha personalidad, ideal para una noche donde la moda fue protagonista absoluta.

Luca Bertoldi, una apuesta al lujo relajado

Por su parte, Luca Bertoldi eligió una estética mucho más clásica, aunque con guiños actuales que le dieron frescura a su presencia. El hijo de Zulemita Menem lució un traje en tonos neutros, dentro de una paleta beige y arena, que transmitió elegancia desde un lugar más relajado y descontracturado.

Luca Bertoldi y Zulema Menem

La elección de una camisa abierta, una cadena sutil y zapatillas terminó de construir un outfit sofisticado pero sin rigidez, muy alineado con el concepto de lujo silencioso que pisa fuerte en la moda masculina. Su look se movió entre la sastrería tradicional y una lectura más moderna, logrando un equilibrio impecable para este tipo de eventos.

La noche de Saiach funcionó como el puntapié inicial de un año clave para la firma, que buscará celebrar su historia sin perder de vista las nuevas formas de expresión dentro de la moda. En ese marco, Sofía Solá y Luca Bertoldi fueron dos de las presencias que mejor representan ese cruce entre elegancia, juventud y renovación estética