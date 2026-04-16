Zulemita Menem confirmó la verdad de Zulema Yoma: "Luca y Malek le devolvieron el sentido de la vida a mi mamá"

Zulemita Menem reveló en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en Caras TV detalles íntimos sobre su familia. La empresaria habló de sus hijos, Malek y Luca, y reveló cómo la maternidad cambió tanto su vida y la de su madre, Zulema Yoma.

Zulemita Menem y la maternidad como motor de su existencia

Zulemita Menem, reconocida por ser la hija del exmandatario argentino Carlos Saúl Menem y por su fuerte presencia en los medios, abrió su corazón durante la entrevista con Héctor Maugeri, relatando cómo la llegada de sus hijos, le cambió la vida por completo a ella y a Zulema Yoma: "Luca y Malek le devolvieron el sentido de la vida a mi mamá".

Según expresó, “hasta que nacieron mis hijos, mi mamá mantuvo la lucha y sus fuerzas, pero era como una planta. Respiraba por mí. Desde que nacieron mis hijos, ellos le devolvieron el sentido a su vida”. La hija de Zulema Yoma explicó que la vida de su madre, con quien actualmente vive en su casa, pasó a girar en torno a sus nietos. “Mi mamá es un ejemplo de vida. Ella vive en mi casa”, afirmó con orgullo.

ZULEMITA MENEM Y ZULEMA YOMA//CARAS

La maternidad, tal como explicó Zulemita Menem, no solo le brindó alegría sino también fuerza para seguir adelante, especialmente en momentos de adversidad. La empresaria resaltó que “antes de ser mamá, era una loca de las motos, corría, me escapaba al autódromo. Pero todo cambió con Luca y Malek”. La llegada de sus hijos le permitió reconectar con valores profundos y con la importancia de estar presente para los suyos, en una etapa que ella misma describió como de transformación personal y familiar.

Zulemita Menem los desafíos de ser madre

Zulemita Menem también abordó en la entrevista los desafíos que enfrentó en su camino personal, incluyendo su separación de Pablo Bertoldi, padre de Luca, y Marcelo Pocoví, el de Malek. “Con el papá de Luca me casé pero enseguida me separé”, reveló, aclarando que mantiene una buena relación con él y que, con mucho esfuerzo, lograron reconstruir un vínculo cordial. “Nos llevó mucho tiempo lograrlo. Hoy recuperó su relación con su papá. Ojalá que a Malek le pase lo mismo”, expresó, reconociendo que la tarea de criar a sus hijos sola no es sencilla, pero sí la mejor opción que le tocó afrontar.

ZULEMITA MENEM Y ZULEMA YOMA//CARAS

En ese sentido, Zulemita destacó: “Criar a mis hijos sola es una tarea dura pero es la mejor que te puede tocar”. Desde su experiencia, la maternidad en solitario la hizo más fuerte y consciente del valor de la familia y del amor incondicional.

ZULEMITA MENEM//CARAS

La entrevista con Héctor Maugeri en Caras TV mostró a una Zulemita Menem más cercana, vulnerable y llena de esperanza. Su testimonio no solo revela su visión de la maternidad sino también su fortaleza para afrontar los desafíos que la vida le ha impuesto, siempre con la mirada puesta en el bienestar de sus hijos y en mantener vivo el legado familiar.