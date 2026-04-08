Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem, debutó como modelo: así fue su primer desfile

Luca Bertoldi Menem, el hijo de Zulemita y nieto del expresidente de la Nación Carlos Menem, debutó como modelo. Vestido con un traje de lino beige de doble botonadura, camisa blanca sin corbata y un asombroso parecido con su tío, el recordado Carlitos Menem, el joven de 22 años dejó boquiabiertos los presentes.

Fue durante la exclusiva cena por el 25° aniversario de la Casa Saiach, realizada en el departamento del diseñador correntino Javier Saiach, en la avenida Callao

Luca, el hijo de 22 años de Zulemita, debutó como modelo e hizo recordar a su recordado tío, Carlitos Menem.

En una velada de lujo discreto y silencioso, con aires de modernidad, el nieto del expresidente encarnó el protagonismo masculino a la par de Sofía Solá, la bellísima hija de Maru Botana, quien mostró la moda femenina.Todo fue muy cuidado y sofisticado en el evento, al que los organizadores caratularon como "una íntima presentación del Universo Saiach".

Zulemita, feliz con el debut como modelo de su hijo.

Paso a paso, como fue la noche estelar de Luca

Primero se sirvió una cena íntima dedicada a las nuevas generaciones, entre ellos el apuesto Luca, quien demostró con su elegancia que no por nada tiene un padre italiano. Después llegó el turno de un cóctel con más invitados a cargo de Faena Catering, una especie de brindis de bienvenida al nuevo camino que inicia el diseñador Javier Saiach, más enfocado hacia una propuesta joven y contemporánea.

Luca Bertoldi y Sofía Solá, la hija de Maru Botana.

Puro magnetismo, serenidad y cordialidad, Luca Bertoldi dejó en claro que la moda lo seduce y que su incursión tendrá continuidad. Para orgullo de su madre, Zulemita, quien lo aplaudió en su nuevo camino.