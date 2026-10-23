De Juana Viale y Zaira Nara a Valeria Mazza: los mejores looks que imponen la tendencia bling bling

El mundo de la moda siempre encuentra la manera de reinventar el glamour, y esta temporada el protagonismo absoluto recae sobre los destellos. La tendencia bling bling conquistó los armarios de las referentes de estilo, quienes demostraron que el brillo dejó de ser exclusivo de la medianoche para ganar terreno en cualquier evento. Figuras como Valeria Mazza, Zaira Nara y Juana Viale apostaron por texturas metalizadas, cristales y aplicaciones que capturan todas las miradas.

Juana Viale con un strapless con discos metalizados efecto futurista

Valeria Mazza, Zaira Nara y Juana Viale: el triunfo indiscutido de la elegancia luminosa

Valeria Mazza acaparó la atención con un vestido largo de corte sirena confeccionado íntegramente con pedrería plateada de trama densa. El diseño lució un pronunciado escote en V y se destacó por un gran lazo negro de satén ubicado estratégicamente en el centro del talle, un detalle que aportó contraste y sofisticación. Complementó su look con un bolso de mano negro minimalista y joyas sutiles que dejaron que el vestido fuera el verdadero protagonista.

Valeria Mazza con un diseño escote halter y detalle de moño

Por su parte, Zaira Nara optó por una silueta igualmente impactante pero con un giro sensual en la espalda. Llevó un vestido largo al cuerpo de tirantes finos en tono plateado brillante, adornado también con un lazo negro en la parte posterior que caía con elegancia. Su cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje enfocado en la mirada redondearon un estilismo donde la luz recorría cada movimiento.

Zaira Nara al igual que Valeria Mazza también eligió moños y la espalda descubierta

En una línea más audaz y vanguardista, Juana Viale eligió un minivestido strapless estructurado. La prenda estuvo compuesta por grandes discos espejados y metálicos en tonos plateados e iridiscentes que simulaban escamas futuristas. Con el cabello recogido y accesorios minimalistas, la conductora ratificó su debilidad por los diseños jugados que fusionan alta costura y modernidad.

Juana Viale con mini vestido strapless con mega lentejuelas

Luli Laprida y Lali: destellos de color y flecos con actitud urbana

Luli Laprida llevó la tendencia hacia un terreno metalizado de alto impacto con un minivestido verde esmeralda de efecto tornasolado. El diseño contó con mangas abullonadas y un sutil drapeado frontal con terminación en punta, logrando un balance perfecto entre la estructura y la fluidez. Combinó la pieza con sandalias negras de tiras finas y gafas de sol oscuras, imprimiendo un aire cosmopolita y relajado a su paso por las calles de Madrid.

Lali sorprendió con una cascada de flecos dorados y plateados

Lali, fiel a su estilo vibrante, apostó por un minivestido dorado y plateado cubierto por cascadas de flecos brillantes que aportaron movimiento constante. Las tiras del vestido contaron con aplicaciones de pedrería y los accesorios dorados acompañaron la gama cromática elegida para una noche donde el ritmo y la moda caminaron de la mano.

Luli Lalprida con mini vestido con mangas verde esmeralda tornasolado

Claves de estilo: cómo llevar el bling bling sin caer en excesos

La corriente bling bling propone que el brillo funcione como un lenguaje propio, pero requiere ciertas reglas de equilibrio para destacar con elegancia. Las claves principales se resumen en:

*Contraste de texturas: Combinar piezas metalizadas con elementos opacos —como los lazos de satén negro que usaron Valeria y Zaira— ayuda a equilibrar el impacto visual.

Lali combinó el vestido con gafas

*Minimalismo en accesorios: Si el vestido o la prenda principal concentra toda la atención por sus aplicaciones de cristales o lentejuelas, conviene optar por joyería discreta o prescindir de ella.

*Cortes limpios: Las siluetas simples, ya sean líneas rectas o vestidos sirena, permiten que la textura brillante luzca sofisticada y evitan que el diseño se vea recargado.

Luli Laprida apostó al color verde esmeralda

El brillo demostró que llegó para quedarse y que cada referente, como Valeria Mazza, Zaira Nara y Juana Viale, lo adapta a su personalidad, desde la alta costura clásica hasta la frescura urbana más audaz. Al final, como bien reza el himno de Los Redondos, "a brillar, mi amor, vamos a brillar", porque estas figuras demuestran que la noche se hizo para encenderla y llevar el glamour a su máxima expresión.