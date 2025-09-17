El estreno de MasterChef Celebrity es uno de los más esperados por los fanáticos de la televisión argentina. Esta nueva edición trae importantes nombres de diferentes ámbitos artísticos, lo que provoca expectativas para la competencia. Sin embargo, uno de los aspectos que más curiosidad le da a los espectadores es quiénes serán los jueces que determinarán al ganador. Ante esto, y con una foto del detrás de cámaras, Wanda Nara reveló los nombres de quienes la acompañarán.

Wanda Nara y MasterChef 2022

Los jurados de Máster Chef: la foto que reveló Wanda Nara

MasterChef Celebrity ya generó expectativa en todos los amantes de los realities, que están disfrutando de los últimos capítulos de La Voz Argentina. Telefe confirmó la conducción de Wanda Nara, con una publicidad junto a Vero Lozano, y una lista de participantes que emocionó a todos los espectadores, ansiosos por saber todos los detalles. Sin embargo, la modelo también se mostró realizando otros proyectos, y eso generó miedo entre sus seguidores, que pedían por más del detrás de escenas del programa.

Vero Lozano y Wanda Nara

Es por eso que decidió darle la bienvenida a uno de los personajes esenciales: los jurados. En las ediciones anteriores, la acompañaron cocineros de renombre, que también algunos se unieron a Bake Off Famosos, el programa de pastelería que se volvió de lo más visto en Telefe. En esta ocasión, compartió una captura de pantalla, de una videollamada entre productores, conductora y los jueces, donde los seguidores descubrieron los nombres.

De esta manera, confirmó que Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular regresaban a MasterChef Celebrity para elegir al ganador. Los tres cocineros estuvieron recorriendo el mundo y siguiendo con sus proyectos personales, mientras se llevaba a cabo la producción del programa. Sin embargo, según se pudo ver en la videollamada, se reunieron para cerrar los últimos detalles, y volver a la pantalla de la televisión argentina.

Wanda Nara junto al jurado de MasterChef Celebrity

Los seguidores de Wanda Nara no tardaron en mostrar su emoción en las redes sociales, y en replicar la fotografía que contaba quiénes eran los jurados. El regreso de MasterChef Celebirty es de lo más esperado por los fanáticos de la televisión y los realities, por lo que sus noticias no tardan en hacerse tendencia y viralizarse. Por el momento, no se confirmó la fecha de comienzo del programa, pero muchos esperan ansiosos, mientras siguen las vidas de los famosos que participarán.

A.E