"La plata no aparece": Maxi López se enfureció con Wanda Nara antes del estreno de MasterChef Celebrity

Maxi López enfurecido con Wanda Nara antes del inicio de MasterChef Celebrity

Maxi López se mostró molesto con Wanda Nara en la previa del estreno de MasterChef Celebrity, donde ambos forman parte del nuevo ciclo. El desacuerdo surgió en medio de los preparativos del programa y generó un movimiento inesperado entre los protagonistas, justo antes del inicio de las grabaciones.

A días del inicio de las grabaciones del reality gastronómico, una situación inesperada generó tensión entre el futbolista y la conductora. La información fue compartida por el periodista Daniel Fava en A la Tarde (América), donde explicó que el conflicto se originó en el marco de las capacitaciones previas que reciben los concursantes. Estas prácticas tienen como objetivo preparar a los famosos para desenvolverse en la cocina televisiva.

“Maxi López, cuando lo llaman de MasterChef con la oferta, se despacha con una fortuna. En Telefe le dicen que no y es Wanda Nara la que lo vuelve a llamar para decirle: ‘La diferencia la pongo yo con un sponsor’. Ahí cierran un contrato millonario de palabra”, comentó el periodista sobre la incorporación del deportista en el ciclo.

Sin embargo, ese acuerdo no se habría cumplido, según explicó Daniel Fava: “Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece”. Este planteo habría generado malestar en Maxi López, quien esperaba que el compromiso asumido por Wanda Nara se concretara antes del inicio de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

La situación tomó relevancia porque se da en un contexto donde ambos habían mostrado señales de acercamiento en los últimos meses. Incluso, la empresaria había compartido imágenes en sus redes sociales donde se veía al exjugador practicando para el programa y había comentado que lo veía entusiasmado con el desafío.

Cabe destacar que la participación de Maxi López en MasterChef Celebrity fue una de las sorpresas del nuevo ciclo. Su incorporación generó expectativa no solo por su perfil público, sino también por el vínculo personal que mantiene con la conductora del programa. Ambos comparten una relación previa, tres hijos en común y, tras años de distancia, habían logrado establecer una relación más cordial.

Por su parte, el desacuerdo económico podría modificar ese escenario. Aunque no se trata de una ruptura formal del contrato con la producción, el reclamo por el dinero pactado pone en evidencia una diferencia que podría afectar la dinámica entre el futbolista y la artista durante el desarrollo del programa.

