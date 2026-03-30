De Nico Vázquez a Dai Fernández, Agustín Rada y Ana María Picchio, los mejores y peores looks de los premios ACE 2026

Los Premios ACE 2026 no solo celebraron a las producciones más destacadas del año, sino que también dejaron una alfombra roja donde figuras como Nico Vázquez, Dai Fernández, Agustín Rada y Ana María Picchio marcaron presencia con sus looks. Entre estilismos clásicos, apuestas modernas y elecciones más arriesgadas, la moda volvió a ocupar un lugar central en la noche.

Los mejores looks de los Premios ACE 2026

La ceremonia, que celebró a los nominados de teatro, cine y televisión, también fue escenario de pasarela donde los protagonistas exhibieron sus elecciones de vestuario. Entre los asistentes se destacaron Ana María Picchio, Paula Morales, Nico Vázquez, Agustín Rada, Mirta Wons y Luciano Cáceres, entre otros artistas, todos con propuestas que dieron que hablar.

Nico Vázquez y Daí Fernández

En su paso por la alfombra roja, Nico Vázquez se lució junto a Dai Fernández en una de sus primeras apariciones como pareja. La dupla apostó por una estética coordinada, elegante y actual, con una fuerte impronta de complicidad que convirtió su paso por el evento en uno de los más comentados de la noche.

Nico Vázquez y Daí Fernández

La actriz eligió un vestido tipo slip dress en tono oscuro, con brillo sutil, tirantes finos y una caída fluida que estilizó su figura sin rigidez. La abertura lateral sumó movimiento y sensualidad, mientras que los accesorios mínimos, sumados a un beauty look clásico terminaron de elevar una apuesta sofisticada y femenina. Por su parte, Nico Vázquez, se inclinó por un traje negro clásico con camisa blanca abierta, sin corbata, en una elección que rompió con la formalidad más estructurada y aportó una impronta más relajada.

Albana Fuentes

Mirta Wons

Mirta Wons apostó por una fórmula que nunca falla: elegancia cómoda y sin excesos. Su look monocromático en negro logró transmitir sofisticación a partir de las texturas y de una silueta relajada, muy alineada con una estética segura y natural. La actriz llevó una blusa satinada con leve brillo, que aportó un punto refinado, combinada con un pantalón amplio de caída recta que priorizó el movimiento y la comodidad.

Albana Fuentes

Alejo García Pintos y su novia Debby Díaz

Luciano Cáceres

Luciano Cáceres eligió desmarcarse del código clásico de alfombra roja y apostó por un look urbano, relajado y con identidad. La base del outfit estuvo compuesta por una remera blanca, jeans rectos lavados y zapatillas deportivas, a lo que sumó una bomber azul que funcionó como pieza central. Sin embargo, el elemento más disruptivo fue la gorra, un accesorio que terminó de romper con la formalidad típica del evento y reforzó una actitud descontracturada.

Alejo García Pintos y su novia Debby Díaz

Ana María Picchio

Ana María Picchio llevó un look que combinó elegancia clásica con un giro artístico y mucha personalidad. La actriz partió de una base sobria en negro, compuesta por una remera y un saco liviano que aportaron estructura y neutralidad, y sumó una falda midi de estampado abstracto en tonos vibrantes que se convirtió en el centro absoluto del estilismo.

Ana María Picchio

Silvia Kutika

Agustín Rada

Agustín Rada se inclinó por una propuesta contemporánea, relajada y alejada del traje tradicional. El actor y humorista apostó por un conjunto monocromático en gris, con impronta sporty-chic, compuesto por chaqueta y pantalón de aire utilitario, combinado con una remera oscura que aportó un contraste sutil.

Agustín Rada

Gastón Cocchiarale

José María Listorti y Mónica

José María Listorti y su esposa Mónica apostaron por una elegancia clásica, bien resuelta y muy equilibrada como pareja. Él eligió un traje gris de corte moderno, combinado con una camisa blanca con microestampa que suavizó la formalidad del conjunto y le dio un aire más actual. Ella, se inclinó por un vestido negro al cuerpo, minimalista y sofisticado, que resaltó la silueta sin necesidad de excesos.

José María Listorti y Mónica

Paula Morales

Paula Morales se inclinó por un total black moderno, elegante y muy bien pensado. Su estilismo se apoyó en una construcción simple pero efectiva, donde las proporciones y las capas hicieron toda la diferencia. La actriz combinó un top minimalista con un pantalón de tiro alto y pierna amplia que alargó visualmente la figura. A eso le sumó una chaqueta con textura y brillo sutil, una pieza que elevó el conjunto sin volverlo recargado.

Paula Morales

La edición 2026 reafirmó la importancia de los Premios ACE como una cita obligada del calendario cultural argentino. Los galardones no solo reconocieron el trabajo de actores, directores y productores, sino que también ofrecieron un marco ideal para lucirse en un evento de gran visibilidad. Entre aciertos, apuestas arriesgadas y estilismos más discutidos, la noche volvió a confirmar que la moda también ocupa un lugar central en este tipo de celebraciones.

Créditos de las fotos: Bianca Vaamonde