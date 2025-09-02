Marcelo Tinelli reveló cómo está su relación con Milett Figueroa tras rumores de crisis

En una reciente entrevista a Puro Show, Marcelo Tinelli fue consultado sobre su vida personal y profesional. Durante la entrevista, el empresario aprovechó la oportunidad para aclarar su situación sentimental y los rumores de crisis que vienen rondando su relación con la actriz peruana, Milett Figueroa.

Frente a las cámaras, Marcelo Tinelli habló distendidamente sobre su relación con Millet Figueroa. El presentador fue contundente y negó cualquier tipo de conflicto con la modelo. Además, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que su vínculo está más fuerte que nunca, asegurando que están en su mejor momento.

Marcelo Tinelli desmintió las rumores de crisis sobre su relación

Al ser consultado directamente por su relación con Milett Figueroa, el empresario respondió con seguridad: “Estamos muy bien, Milett está llegando a Buenos Aires en estos días, perfecto como siempre”. Con esta declaración, Marcelo Tinelli comenzó a desmentir alguna crisis con la actriz.

En esta misma línea, Marcelo Tinelli explicó por qué la actriz no se encuentra en estos momentos en el país: “Ella estaba trabajando en Perú, fue a hacer una novela y un montón de cosas pero ya vuelve”. Del mismo modo, el presentador aclaró que la ausencia no significa distanciamiento: “Yo estoy muy bien con Milett, es mi novia”.

Más allá de aclarar su presente personal, Marcelo Tinelli se pronunció sobre futuro profesional. En medio de las versiones sobre la cancelación del Bailando 2025 por los altos costos de producción, aclaró que no piensa quedarse quieto. “Voy a hacer streaming y varias cosas para plataformas que no lo puedo decir”, adelantó frente a los medios.

Aunque aseguró que no puede brindar mayor detalle, Marcelo Tinelli reveló que tiene un equipo de trabajo de al menos diez personas, del que formará parte sus hijas, Cande y Juanita. Aunque prefirió mantener bajo reserva algunos detalles, dejó en claro que su apuesta está enfocada en explorar el mundo de las plataformas y contenidos en línea.