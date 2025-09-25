Ni fuego lento ni aceite de coco: Narda Lepes reveló el secreto para cocinar los mejores huevos revueltos

Las recetas de Narda Lepes son un clásico en la mesa de los argentinos. La célebre cocinera que se ganó el cariño del público transformando el paradigma “de los alimentos buenos y los alimentos malos” es consultada a menudo sobre diferentes tips para que los almuerzos y las cenas sean prácticas, pero sabrosas. Es por esta razón que reveló cuál es el secreto para cocinar los mejores huevos revueltos, un plato rico en nutrientes que se elabora en pocos minutos.

Narda Lepes confiesa cuál es la mejor forma de hacer huevos revueltos

Durante su visita por Perros de la Calle, el programa de streaming de Urbana Play que conduce Andy Kusnetzoff, Narda Lepes estuvo como invitada para hablar de su carrera profesional, sus inicios en la cocina y, como era de esperarse, dejó enseñanzas simples y prácticas para aquellos que buscan una comida nutritiva sin destinar demasiado tiempo.

La dinámica del ciclo está basada en un diálogo donde, si bien se destaca la voz del entrevistado, también es fundamental la colaboración de los panelistas para que no se convierta en un monólogo y se genere un ambiente distendido. En este marco, la empresaria gastronómica fue consultada sobre una receta milenaria que se fue adaptando a diversas culturas y regiones de todo el mundo.

“Hay distintos estilos de huevos revueltos. Seguro Fuego Bajo. Bueno, si lo querés súper cremoso, es fuego bajo, re bajo, y lo vas revolviendo. Tarda y lo vas sacando si no lo podés... Pero todo salen más...”, explicó mientras se abría el debate entre quienes optaban por una técnica o quienes contaban sus formas de elaboración amateur.

Ante las diversas alternativas que iban surgiendo durante la charla, Narda ofreció otra variante: “Si no, podés hacer el gringo, que es rápido, con espátula o algo que agarre, que levante el fondo. Se hace una capa, la empujás y la levantás. Volvés a volcar y es como que vas haciendo sabanitas, arrugadas”.

“Es como un omelette desarmado”, complementó uno de los comunicadores allí presentes que iba siguiendo el hilo conductor de la descripción. Asimismo, desmintió el hecho de que si se baten los huevos en un bowl quedan “secos” cuando se ponen a cocinar como así también que con el aceite de coco quedan humectados. “No, pará pará”, fue la tajante respuesta de la chef que generó risas en el estudio.

Para Narda Lepes, los huevos revueltos son un clásico de la cocina que están al alcance de todos. En cuestión de minutos y con ingredientes simples, este plato se transforma en una fuente de nutrientes, suavidad y versatilidad debido a que se puede utilizar como guarnición, o como un untable para las tostadas del desayuno o la merienda. El secreto, según la experta en cocina, reside en una cocción a fuego lento y una temperatura controlada, evitando la sobrecocción para lograr la perfección en cada bocado evitando la resequedad.

