A 17 años de la muerte de su hijo, Maru Botana le dedicó un emotivo homenaje: "Hoy, las ganas de verte y tenerte son infinitas"

Este 21 de septiembre, Maru Botana apareció en sus redes sociales con un mensaje para Facundo, su hijo que falleció en 2008 a causa de muerte súbita. Como todos los años, la conductora brindó unas sentidas palabras que penetraron en las fibras de quienes pasaron por una situación similar de pérdida y de duelo.

Con la entereza que la caracteriza, compartió una foto del niño con una descripción que hizo erizar la piel de sus fans. A 17 años de su fallecimiento, la empresaria exclamó: “Hoy las ganas de verte y de tenerte son infinitas”.

Maru Botana y su hijo Facundo | Twitter

Así recordó Maru Botana a su hijo Facundo tras el aniversario de su muerte

Maru Botana siempre anheló una familia numerosa. Desde sus primeros pasos televisivos, la pastelera fue ganándose el cariño y el amor del público con su autenticidad y simpatía. Poco a poco fue conquistando espacios en la televisión abierta hasta desembarcar en Telefe con Sabor a Mí, su ciclo de cocina en el cual se veían corretear y participar a sus cinco hijos. Facundo, el sexto, nació en marzo de 2008 y falleció el mismo año, mientras estaba al cuidado de su abuela.

.Hoy, casi a 17 años de aquél fatídico día, la empresaria gastronómica realizó un desgarrador mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día que desearía que nunca hubiese existido”, comenzó diciendo Maru en la descripción de una foto de Facundo. “Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles”, agregó.

Acto seguido, reflexionó: “Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar. A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida”. La abrupta partida del recién nacido dejó un legado familiar donde la tristeza se transformó en amor y en unión: “Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos. Pero hoy Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas”.

Facundo, el hijo de Maru Botana | Instagram

La huella de Facundo en los hijos de Maru Botana

Maru Botana recordó como vivieron sus otros hijos la pérdida de su hermanito: “Busco fotos, videos, y recuerdo momentos que me quedarán para siempre: como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos, o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito”, dijo. Asimismo, complementó: “Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo. Te amamos y te recordamos siempre, hasta Juani e Ine que no te conocieron te tienen presente”.

Maru y Facundo | Instagram

Pese al dolo, Maru Botana se mostró resiliente y cerró con unas palabras de gratitud: “Pasan los años, la mochila pesa menos. Se aprende, se puede. Pero si alguna enseñanza me quedó, después de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias Facu, hoy y siempre en nuestras vidas”.

NB