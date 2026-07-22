La furia de Jimena Barón tras las críticas a la Argentina: "Lo que se está diciendo es una vergüenza"

Jimena Barón se expresó con firmeza tras la final del Mundial, en un contexto donde las críticas hacia la Argentina se multiplicaron desde distintos países. Su mensaje puso en primer plano la identidad nacional y la manera en que el país se levanta frente a la adversidad, destacando valores que trascienden lo deportivo y que forman parte de la historia colectiva. Con palabras que reflejaron orgullo y pertenencia, dejó en claro que la unión se fortalece en los momentos más difíciles.

Jimena Barón enfrentó las críticas a la Argentina pronunciándose con duras palabras

Jimena Barón eligió manifestarse luego de la derrota de la selección frente a España, en medio de comentarios que apuntaban contra la Argentina. Su postura resaltó la importancia de la resiliencia y la pasión que caracterizan al país, recordando que la fuerza de los argentinos no depende de un resultado deportivo. En su mensaje, subrayó la relevancia de los símbolos culturales y sociales que sostienen la identidad nacional en cada etapa.

Jimena Barón

En las últimas horas, tras regresar de Estados Unidos, donde se encontraba siguiendo de cerca el Mundial, la cantante se pronunció ante los comentarios que se dijeron sobre el país. La artista comenzó aclarando que su tristeza no tenía relación con la derrota en la cancha, sino con los comentarios que circularon sobre el país. “Mirá si nos van a deber algo los pibes de la selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”, escribió, defendiendo el esfuerzo y la entrega de los jugadores de la selección.

En su mensaje, Jimena Barón destacó que Argentina es un país que siempre recibe y abraza, que comparte salud y educación, y que se levanta de cualquier adversidad con humor y solidaridad. Además, recordó figuras emblemáticas como Diego Maradona, Lionel Messi, el Papa Francisco y René Favaloro, como símbolos de lo que representa la Argentina en el mundo. “A Argentina le sobra siempre, aunque siempre le falte”, expresó, subrayando la resiliencia y la pasión que caracterizan al país.

Descargo de Jimena Barón

Su descargo apuntó especialmente a los comentarios provenientes de otros países latinoamericanos, que según ella resultaban injustos y desagradables. La cantante cerró su mensaje con palabras de unión y orgullo nacional: “Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta”. Con esa frase, dejó en claro que la identidad argentina se fortalece en los momentos difíciles y que la pasión por la bandera y la hinchada es indiscutible.

Críticas internacionales y disculpas posteriores: Las palabras que llevaron a Jimena Barón a pronunciarse

Tras la derrota del seleccionado nacional contra España, varias voces extranjeras se manifestaron con comentarios negativos hacia la Argentina. Entre ellas, la cantante Rosalía generó polémica al referirse de manera crítica al país en sus redes sociales. El episodio tuvo gran repercusión y provocó respuestas inmediatas de los seguidores argentinos. La situación se intensificó cuando los mensajes comenzaron a replicarse en distintos medios, generando un clima de tensión entre fanáticos y artistas.

Disculpas de La Rosalía

Ante los mensajes y la tensión, la artista internacional decidió usar sus redes sociales para dar marcha atrás y pedir disculpas públicamente, reconociendo que sus palabras habían sido desafortunadas y que no reflejaban su verdadero respeto por la Argentina. Junto con una imagen de la bandera Argentina escribió: “Le di compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. Cabe destacar que sus palabras llegan a pocos días de que arribe al país para dar una serie de shows ya programados.

En medio de sus disculpas, muchos de los seguidores de Jimena Barón asociaron parte de su descargo en redes sociales como una respuesta a la polémica con Rosalía. “Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina”, escribió la ex Casi Ángeles en sus redes sociales. Sus fanáticos asociaron sus palabras con el viaje de la cantante española a Argentina para promocionar uno de sus últimos álbumes durante el 2025.

Jimena Barón

La reacción de Jimena Barón tras la final del Mundial reflejó el sentimiento de millones de argentinos que, más allá del resultado deportivo, valoran la entrega de la Selección y la identidad del país. Su mensaje, cargado de orgullo y pertenencia, se sumó a un debate que trascendió lo futbolístico y puso en primer plano la importancia de la unión nacional frente a las críticas externas. Argentina, como señaló la artista, sigue siendo tierra de resiliencia, pasión y solidaridad, cualidades que la definen en cada etapa de su historia.

VDV