Jimena Barón reveló que la estafaron en Estados Unidos: "Había una energía rara"

Jimena Barón junto a su pareja Matías Palleiro y sus dos hijos, Morrison y Arturo, vivieron una odisea para poder presenciar la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Estados Unidos. La experiencia quedó marcada por momentos de tensión, solidaridad entre famosos y un toque de humor que ella misma compartió con sus seguidores en las redes sociales.

Jimena Barón explicó el drama que vivió en Estados Unidos

Jimena Barón junto a su familia estaba en Atlanta disfrutando del partido de Argentina contra Inglaterra, cuando se enteró de que su vuelo a Nueva York había sido cancelado. La noticia la tomó por sorpresa, y en sus redes sociales no dudó en pedir ayuda para poder vivir la final del Mundial 2026, compartiendo su situación en vivo con sus seguidores. “La historia empieza en el aeropuerto cuando nos empezamos a amontonar los argentinos que no podíamos volar a la final”, relató la Cobra en su cuenta de Instagram.

Jimena Barón reveló en sus redes sociales que la estafaron en Estados Unidos.

En otra historia de su red social, la cantante explicó que puso los mensajes en Instagram por orden de “Verificados” para ver un mensaje que la pudiera sacar de la situación. Entre ellos, Jimena Barón revisó su casilla y encontró uno del último ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, quien le escribió: "Jime, tengo un par de opciones en avión privado. Avisame, estamos sumando gente. Estoy en la misma que vos".

El mensaje de Ian Lucas a Jimena Barón antes de la final del Mundial 2026.

Sin embargo, a los pocos minutos, la artista indicó que el creador de contenidos no tenía la solución, sino que también estaba complicado. "Al final adoptamos a Ian y dos argentinos que estaban desesperados también", dijo Jimena y en otro posteo añadió: "Logramos juntarnos siete en el avión privado que era del tamaño de mi pie que, que calzo 40".

A través de sus redes sociales, Jimena Barón contó el mal momento que atravesó en Estados Unidos.

Además, la actriz siguió revelando las cosas que sucedieron en el trayecto, hasta lo que tomó antes de emprender el viaje al estadio: "Desayuné cerveza si. Ian subió al avión con nosotros más 3 desconocidos. Los argentinos que invitamos a casa al final lograron subir a otro avión privado".

Jimena Barón mostró el avión privado que consiguió con Ian Lucas.

Jimena Barón relató el problema que tuvo con el piloto horas antes de la final del Mundial 2026

La cantante narró que enfrentó varios obstáculos, el piloto original desapareció y encontró un reemplazo en Instagram: "En medio del caos nos cag... el piloto. Confirmó y desapareció. El segundo salió de Instagram y no sabíamos cómo hacer para averiguar si era piloto, si era posta o no".

En este contexto, la Cobra indicó que observó que Julieta Poggio seguía al piloto, por tal motivo decidió llamarla y después de ahí decidió finalmente tomar ese vuelo. "Pasó de todo como muchos dicen ayer había una energía rara y yo hasta no entrar a la cancha no quería cantar victoria en redes. Más odio que mufa nos estaban tirando", expresó y cerró: "No dije nada hasta ahora para váyanse a lavar bien la boca con jabón y lavandina se enjuagan antes de mencionar nuestro país".

El descargo de Jimena Barón en Instagram.

Al final, Jimena Barón y su familia lograron llegar a tiempo al partido. Según reveló la artista en sus historias de Instagram, llegó corriendo al MetLife Stadium y entró a las 2.43. Este relato, cargado de humor, angustia y solidaridad, refleja la pasión y el amor por la camiseta que caracteriza a los argentinos, así como la capacidad de improvisar.