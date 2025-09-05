Cuando parecía que la relación entre Ángela Torres y Rusherking había terminado bien, la cantante reveló que terminó "seca" tras su ruptura y deslizó que el cantante no pagaba nada pese a estar mucho mejor económicamente. Sus declaraciones causaron fuertes repercusiones en las redes sociales y el artista decidió responderle a través de su cuenta de X.

"Yo vivía fingiendo que era millonaria como él", contó Ángela Torres haciendo referencia a Rusherking en Nadie dice nada, ciclo de streaming de Luzu TV. Ante la sorpresa de sus compañeros, la artista explicó que "no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él" y aún así era quien se hacía cargo de los gastos que debían ser en conjunto.

En ese momento, Flor Jazmín le consultó: "¿Él no colaboraba ni un 25%?". Y, lejos de quedarse callada, Ángela respondió con un "bue..." lapidario que terminó de hundir al joven. En este sentido, reveló que "hacía unos gastos millonarios como él" y agregó sin filtro sobre su actual situación económica: "Cuando me separé quedé seca".

Luego, Ángela Torres explicó por qué no solía dividir los gastos en su noviazgo con Rusherking: "Yo soy muy independiente y me mantuve sola desde chiquita, entonces no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo. Siempre soy yo la que paga".

Ante el revuelo que generaron sus dichos, el cantante se enteró y le dedicó duros mensajes en su cuenta de X (ex Twitter): "Hasta acá me guardé mi opinión... pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto".

En otro tuit, Rusherking expresó que desea ponerle punto final a este cruce con Ángela Torres: "No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito. Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida". Para descontracturar un poco y dar por terminado el tema, continuó: "Me voy a armar un fernet y a ver el partido jeje".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Ángela Torres hace mención al vínculo que tuvo con Rusherking. Hace algunas semanas, la actriz blanqueó: “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”. Los jóvenes vivieron una intensa historia de amor que duró un año e incluyó un romántico tema juntos llamado "Mitad", románticos viajes, posteos en las redes sociales y fuertes rumores de infidelidad de parte de él hacia ella.

Aunque en un principio parecía que habían terminado en buenos términos, ahora la furia de Rusherking contra Ángela Torres tras revelar detalles de su noviazgo tiró por tierra esta versión y levantó mucho revuelo en las redes sociales.