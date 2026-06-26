Agus Gandolfo demostró cuál es la prenda ideal para viajar en avión: su look total black para arribar a Dallas

Agus Gandolfo, la pareja de Lautaro Martínez, volvió a captar la atención en redes sociales. La modelo, que se impone como una de las nuevas referentes de moda y del estilo fitness, mostró el look total black que eligió para moverse de una ciudad a otra en Estados Unidos y cosechó una lluvia de halagos.

El aliado comfy chic de Agus Gandolfo para un look cómodo y versátil

Desde un vuelo privado rumbo a Dallas, Agus Gandolfo compartió el estilismo que eligió para continuar acompañando a la selección argentina en el Mundial 2026. Desde que comenzó el torneo más importante de fútbol, la modelo acompaña a Lautaro Martínez en cada una de las sedes.

En esta oportunidad, la mendocina volvió a demostrar que la comodidad y el glamour pueden convivir en un mismo look. Mediante sus historias de Instagram, compartió una serie de imágenes tomadas durante su viaje rumbo a Dallas, ciudad en la que la albiceleste enfrentará a Jordania. Las fotografías reunidas en un collage fueron captadas en el interior de un avión privado, donde la muestran relajada, con un café en la mano y disfrutando del trayecto mientras deja en evidencia una de sus fórmulas favoritas para viajar.

Agus Gandolfo y Lautaro Martínez

Lejos de apostar por prendas llamativas, Agus Gandolfo eligió un estilismo monocromático en color negro ​donde la gran protagonista fue una pieza que, temporada tras temporada, sigue ocupando un lugar privilegiado en el guardarropa femenino: las calzas.

También llamada legging, nacieron en el universo deportivo pero supieron adaptarse y convertirse en un básico del street style gracias a su versatilidad y comodidad. De hecho, para los viajes largos, especialmente en avión, se convirtió en una de las opciones favoritas de celebridades, modelos e influencers alrededor del mundo.

El motivo es simple: permite libertad de movimiento, resulta confortable durante varias horas sentadas y, al mismo tiempo, puede lucir sofisticada si se combina con las prendas adecuadas. En el caso de Agus Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez volvió a confirmar esta tendencia con un modelo negro de tiro alto y corte ajustado que estiliza la figura.

Agus Gandolfo

En lugar de combinarlo con prendas deportivas tradicionales, Agus Gandolfo optó por un conjunto confeccionado en un tejido elástico premium que mantiene una estética pulida y minimalista, ideal para quienes buscan un look cómodo sin dar la sensación de estar vestidos exclusivamente para entrenar.

La parte superior de su look se destaca por llevar una remera manga larga de silueta slim fit con cierre frontal, escote en "V" y cuello alto. Esta prenda logró una combinación contemporánea y versátil que inspiró a sus seguidoras a replicarlo. Además, cabe destacar que el look total black es uno de los recursos más utilizados por las referentes de moda para viajar porque aporta una imagen limpia, elegante y fácil de combinar con cualquier accesorio.

Así completó Agus Gandolfo su look perfecto para viajar

Como complemento, Agus Gandolfo sumó unas zapatillas deportivas en blanco y negro, y completó el outfit con anteojos de sol rectangulares de inspiración noventosa, otro de los accesorios imprescindibles de la temporada. En cuanto al beauty look elegido por la empresaria, lució el cabello suelto, lacio y con raya al medio, y un maquillaje muy natural que resaltó su piel luminosa.

De esta manera, Agus Gandolfo demostró cuál es la prenda ideal para viajar en avión: calza negra. La mendocina apostó por un look total black para arribar a Dallas, donde esta pieza es total protagonista. La misma dejó de estar reservada para el gimnasio y es actualmente una gran aliada dentro del guardarropa. Firmas de lujo y marcas sporty chic resignificaron este ítem incorporándola a colecciones de alta gama.