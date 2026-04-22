Gabriel Rolón: “El exceso de amor es malo”

En su reciente participación en el programa radial "Perros de la Calle", Gabriel Rolón ofreció una profunda reflexión sobre los peligros del exceso en nuestras emociones y actitudes, destacando que “el exceso de amor es malo, porque más allá de un modo patológico, el exceso de amor propio es malo, porque te transformas en un egocéntrico”. Sus palabras invitan a la reflexión sobre cómo los excesos, incluso en sentimientos considerados positivos, pueden convertirse en fuentes de daño psicológico y social si no se mantienen en los límites adecuados.

Gabriel Rolón expuso lo perjudicial de los excesos

Gabriel Rolón explicó que “el exceso de cualquier cosa es malo, porque las cosas tienen que tener una medida justa. Todas las cosas desmesuradas, lo que está de más lástima, enferma”. En su análisis, resaltó que la falta de equilibrio en las emociones puede llevar a patologías y a una pérdida de salud mental. “Hay una cierta medida por la cual algo que parece bueno, deja de ser bueno”, afirmó, sugiriendo que la clave está en encontrar ese punto medio que permite disfrutar de las emociones sin que estas se vuelvan destructivas.

Gabriel Rolón//Facebook

Para el psicólogo, el equilibrio es fundamental para mantenerse bien. Por tal, Gabriel Rolón advirtió en el programa "Perros de la Calle" que cuando se sobrepasa esa medida del placer, puede derivar en egocentrismo y eso terminar por causar un malestar.

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Gabriel Rolón se refirió al placer

En otro momento de su intervención, Gabriel Rolón abordó la complejidad del placer y el dolor en la experiencia humana. “Cuando los analistas hablamos de algo más allá del principio del placer, que quiere decir, más placer, no es placer, es dolor”, expuso.

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El especialista apuntó a que cuando queremos hacer muchas cosas como beber, salir con varias personas y no perderse nada se pierde lo agradable. “No hay una relación entre la persona y el placer. Hay una relación de esa persona y su desmesura y esa desmesura lo lástima le hace mal”, dijo.

Gabrie Rolón invitó a reflexionar sobre cómo los excesos, ya sea de amor o placer, pueden terminar siendo obstáculos en nuestro camino, y la importancia de buscar la armonía en cada aspecto de nuestras vidas.