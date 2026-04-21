Fer Metilli se sinceró sobre Soy Rada y su futuro: "Cómo me voy a divertir cuando seamos viejos"

Fer Metilli compartió detalles íntimos sobre su relación con Agustín Aristarán "Soy Rada" en una entrevista con Héctor Maugeri para Caras TV, donde habló sobre la complicidad, la ternura y la pasión que los unen. La actriz y comediante expresó su mirada particular sobre el amor y la convivencia, destacando la importancia de la espontaneidad y el humor en su vínculo. La charla permitió a los fanáticos conocer una faceta más profunda de su historia con Soy Rada, marcada por la sencillez y el cariño genuino.

Fer Metilli y la complicidad con Agustín Rada

Desde el inicio de la entrevista, Fer Metilli dejó en claro que en su relación con Soy Rada hay una dinámica de juego y ternura que los mantiene conectados. “Los dos somos re niños, hay algo de juego”, afirmó la actriz, destacando que la diversión y la espontaneidad son pilares en su vínculo. Metilli agregó que esa chispa infantil les permite mantener viva la alegría en la pareja, incluso en los momentos cotidianos. “Cómo me voy a divertir cuando seamos viejos”, expresó con una sonrisa en el rostro, dejando en evidencia la ilusión por envejecer juntos con esa misma complicidad de niños.

Fer Metilli y Soy Rada//Instagram

La actriz también reflexionó sobre la importancia de la ternura en su relación. “Siento que con Agus también tenemos eso y cuando seamos viejitos y se nos caiga los ojos, estemos pelados los dos, nos va a quedar la ternura”, comentó. Fer Metilli resaltó que, en un mundo donde la ternura muchas veces se percibe como una debilidad, ella elige levantarla como bandera. “Atravesamos una etapa en el mundo que la ternura está como vista como debilidad, como si vos te mostrás tierno quizás sos más vulnerable”, explicó, subrayando que en su historia de amor esa vulnerabilidad es vista como una fuerza. La actriz afirmó que esa combinación de ternura y pasión es lo que los mantiene fuertes, aunque reconoció que la pasión “en algún momento se va a ir”.

Fer Metilli//Instagram

La convivencia de Fer Metilli y Agustín Aristarán

Fer Metilli también compartió detalles sobre su día a día con Soy Rada, en particular sobre sus roles en la convivencia. “A él le gusta cocinar, yo lo detesto. A mí me encanta limpiar”, confesó, con una sonrisa, y agregó que ella prefiere dedicarse a limpiar y mantener el orden. La actriz aseguró que esa distribución de tareas les funciona bien y que la convivencia se basa en el respeto por las gustos de cada uno. “ Yo amo ver películas de terror y él odia ver películas de terror porque se asusta”, dijo, destacando cómo pequeñas cosas los unen y también los diferencian.

Fer Metilli y Soy Rada//Archivo

Durante la entrevista, Fernanda Metilli expresó cuánto admira la faceta de Agustín Aristarán como padre. “Algo que me enamora mucho de Agus es él como padre”, afirmó con sinceridad. La actriz destacó la dedicación y el amor que Rada pone en su rol parental, y cómo eso la cautiva aún más. “Es algo que me enamora mucho y que valoro profundamente”, añadió, dejando en claro que esa cualidad refuerza su cariño y respeto por él. Metilli expresó que esa ternura en la paternidad es uno de los aspectos que más la atrapan en su relación y que la hace sentir orgullosa de estar a su lado.

Fer Metilli dejó en evidencia que su historia con Soy Rada es un cóctel de juego, ternura, pasión y respeto, donde los pequeños detalles y la sinceridad son la clave para mantener viva la chispa del amor. La actriz y comediante mostró a través de sus palabras que en su relación la autenticidad y la complicidad son los verdaderos ingredientes que los unen, y que, a pesar de las etapas y cambios, el humor y la ternura seguirán siendo los pilares de su vínculo.