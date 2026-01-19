Gabriel Rolón, psicólogo: “Uno no se enamora de cualquiera. Aprende a amar por cómo se aman su mamá y su papá”

Gabriel Rolón, el célebre psicoanalista que logró instalarse en los medios de comunicación debido a sus columnas donde realiza un profundo abordaje acerca de las relaciones interpersonales. Su impronta y carisma le permitió llegar a la audiencia de forma tal que generó ser fuente de consulta para entender las conductas humanas. En este marco, el escritor realizó una profunda reflexión acerca del amor de pareja y el trasfondo de las elecciones sentimentales.

Gabriel Rolón explicó cómo opera el amor de pareja en las personas

Para Gabriel Rolón el amor es una construcción social. Cada uno va adoptando diversas formas de amar en base a experiencias personales y concepciones del mundo. No obstante, en este punto, es muy importante cómo se apropiaron las personas del amor en su infancia y cómo fue el vínculo entre sus padres para conformar su identidad. "Uno no se enamora de cualquiera. Vos no te enamoras de cualquier persona (…) Pero además te enamoras de alguien que tiene un rasgo que ya vienes amando desde siempre. Porque amar se aprende, uno no nace sabiendo amar", comenzó diciendo en una entrevista difundida por la cuenta de Tik Tok, La Razón de Vivir.

Gabriel Rolón | Instagram

En este clip, el analista explicó que el ser humano aprende a amar como una conducta social, conformada por un contexto, una historia y elecciones, "como todo en lo humano". Sin embargo, al momento de enamorarse, el inconsciente es el que opera respecto a las elecciones. "Uno aprende a amar desde chico, mirando y respondiéndose a la pregunta: Bueno, ¿cómo se ama? No sé, se ama como se aman, por ejemplo, mi papá y mi mamá", señaló.

Si el amor fue vivido en un contexto de indiferencia, tristeza o abandono, esas experiencias pueden quedar grabadas como parte constitutiva de lo que luego se buscará en una pareja. De este modo, el sufrimiento no aparece como un error, sino como un elemento familiar, incluso esperado, dentro del lazo amoroso.

Esta lógica explica por qué muchas personas repiten vínculos que le hacen daño a lo largo de su vida. No se trata de mala suerte ni de elecciones fallidas, sino de una coherencia inconsciente con lo aprendido. “No se elige mal, se elige perfecto”, planteó, en referencia a quienes se vinculan reiteradamente con personas que los lastiman. El problema no es la elección en sí, sino el modelo de amor que se incorporó tempranamente y que sigue operando como guía silenciosa en la adultez.

Gabriel Rolón | Instagram

La autoestima como punto de inflexión

Para Gabriel Rolón la autoestima juega un rol central a la hora de elegir vínculos -en este caso, de pareja-. La dificultad para sentirse merecedor de cuidado, respeto y reciprocidad suele estar en la base de estos vínculos. Cuando alguien no se percibe con derecho a ocupar un lugar valioso en la vida del otro, termina aceptando relaciones donde prima el desinterés o el maltrato. El sufrimiento, lejos de vivirse como una señal de alerta, se experimenta como algo conocido, casi natural. "Hay una fuerza en nuestra psiquis que nos impulsa al dolor y sufrimiento", sostuvo.

Además, también introdujo un concepto clave del psicoanálisis para explicar esta tendencia: la pulsión de muerte. Se trata de una fuerza interna que empuja al sujeto a repetirse en aquello que le causa dolor. “Hay algo en nosotros que nos impulsa a hacernos daño”, aseguró. Esta pulsión convive con la pulsión de vida, que es la que motiva al cuidado, al crecimiento y al deseo de bienestar. Ambas se encuentran en constante tensión y su equilibrio puede variar según las circunstancias vitales.

En esta línea de análisis, las pérdidas amorosas suelen ser momentos críticos en esta lucha interna. Frente a una ruptura, la pulsión de muerte encuentra un “terreno fértil”: la repetición del recuerdo, la melancolía, el anclaje en lo que ya no está. Volver una y otra vez sobre mensajes del pasado o recrear escenas de dolor no es casual, sino una forma de quedar atrapado en ese impulso autodestructivo que promete una satisfacción paradójica en el sufrimiento.

Gabriel Rolón | Twitter

En este sentido, el músico hizo hincapié en que el camino hacia vínculos más sanos no pasa por “aprender a amar”, sino por desaprender. Desarmar el modelo de amor que asocia afecto con dolor es un proceso arduo, pero posible. Implica elegir conscientemente, en contra de aquello que resulta familiar pero dañino. El verdadero cierre, sostiene el psicoanálisis, ocurre cuando el sujeto logra correrse de la repetición y se habilita a construir un amor donde el cuidado, el respeto y el deseo compartido no sean la excepción, sino la regla.

De esta manera, Gabriel Rolón propone una mirada de introspección y conciencia para desarticular patrones de conducta que lleven al ser humano a caer en ciclos repetitivos donde prime el sufrimiento. Para él, la búsqueda personal para llegar a la felicidad y el bienestar es identificar lo que causa dolor para transformarlo en una herramienta de aprendizaje para romper definitivamente con las relaciones de pareja que no generen placer ni gozo en los momentos compartidos.

NB