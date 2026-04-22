Gabriel Rolón: “Hay que ganar una lucha complicada: ponerse de pie, sin tener ganas de andar”

En una charla en el programa radial "Perros de la Calle" en Urbana Play, el psicólogo Gabriel Rolón compartió sus perspectivas sobre la lucha interna que enfrentan las personas cuando caen en estados depresivos. Con un enfoque realista y lleno de empatía, el especialista explicó que cuando una persona pierde las ganas de hacer cosas, corre el riesgo a sufrir un estado de depresión y tiene que salir de ahí. "Cuando no tenés deseos, estás peligrosamente cerca de un estado depresivo. Ahí hay que ganar una lucha complicada: ponerse de pie, aún sin tener ganas de andar", expresó.

Gabriel Rolón propone el desafío de activar el deseo en la depresión

Gabriel Rolón profundizó en cómo la pérdida de interés y deseos puede ser un signo de alarma. "No es que tengo deseo de salir a caminar, pero hay algo que tiene que luchar en mí, para que yo lo haga igual, porque me doy cuenta de que me ha capturado la pulsión de muerte, que me ha capturado ese estado de depresión y que si me quedo acá, de verdad, estoy en un riesgo muy grande", afirmó.

Gabriel Rolón//Facebook

El psicólogo explicó que, en estos casos, la persona puede experimentar una especie de parálisis emocional, donde el deseo se vuelve inexistente y la apatía domina su existencia. Sin embargo, resaltó que aunque parezca difícil, la acción puede ser un puente para salir de esa situación. "Primero es una muerte subjetiva que es no quiero nada, no deseo nada, no me relaciono con nadie, no hablo con nadie y después es una enfermedad más allá de la psíquica que ya está, es física", sostuvo.

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Gabriel Rolón también destacó que en esos momentos, la clave está en romper con esa inercia, incluso si no hay ganas. "En algún momento te pones superyoico, te corres del lugar analítico y le decís mira no me importa con ganas o sin ganas este sábado a la mañana a las 10 te vas a caminar, te vas a dar una vuelta por los lagos de Palermo, te llevas un mate, te sentas y cuando terminas te volvés a tu casa, te bañas y después si querés quedarte en la cama, pero eso lo vas a hacer", explicó, resaltando que la decisión de actuar es un acto de resistencia y de cuidado personal.

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Gabriel Rolón sobre lo vital y el papel de la voluntad

Gabriel Rolón resaltó que "cuando vos conectas a alguien que tiene que ver con lo vital, lo vas corriendo de esa oscuridad de la pulsión de muerte". Para él, la motivación surge cuando logramos activar esa pulsión de vida. "La pulsión de muerte y la pulsión de vida son como un sube y baja, cuando más alta está una, más baja está la otra", afirmó. La clave, según el psicólogo, es realizar pequeños gestos que puedan reactivar esa energía vital. "Cuando vos a una persona le decís salí y camina un poquito, levanta un pedacito y es un pedacito que le robamos a la pulsión de muerte", explicó.

Por último, Gabriel Rolón enfatizó en la importancia de conectar con lo que nos hace sentir vivos. "Cuando vos te conectas con lo vital, la pulsión de vida vuelve". En ese proceso, la voluntad es una herramienta poderosa que puede transformar el estado emocional, incluso en las circunstancias más adversas. La simple acción de levantarse y dar un paso puede marcar la diferencia en la lucha contra la depresión y en la recuperación de la esperanza.