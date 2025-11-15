El encuentro slow life de Juliana Awada, Calu Rivero y sus hijos: almuerzo chic a pura complicidad

Juliana Awada es famosa por ser una excelente anfitriona. Este sábado 15 de noviembre su casa se convirtió en el escenario de uno de los encuentros más chic y descontracturados. Awada, reconocida por su estilo de vida "slow" y su impronta en el diseño y la gastronomía natural, abrió las puertas de su casa para recibir a Calu Rivero junto a su familia, en un almuerzo descontracturado y a pura risa.

Calu Rivero con Tao y Juliana Awada con Bee

Lejos de los eventos multitudinarios, el encuentro se desarrolló en un clima de absoluta intimidad y complicidad. Las dos decidieron compartir una foto del momento, donde se las ve con una conexión especial. Calu, sosteniendo en brazos a su hijo mayor Tao, y Juliana alzando a Bee, la beba de la actriz, sonriendo en un gesto de absoluta ternura. "Qué lindo verte siempre Juliana Awada" , escribió la actriz, sellando el profundo vínculo que las une.

Deco rústica y menú de estación

Fiel a su filosofía de anfitriona, Juliana Awada cuidó cada detalle para que la experiencia fuera un reflejo de su estilo: elegancia en la simpleza. A Awada le gusta cocinar y muchas veces comparte sus recetas a través de las redes sociales. Calu también apuesta por el disfrute de una vida simple y en ese punto las dos coinciden en disfrutar de momentos como estos, lejos del glamour y más relajadas.

En la casa de Juliana Awada brindaron con su propio vino.

Para este encuentro especial Juliana decidió decorar la mesa con una estética natural y rústica. Incluía platos de sitio de mimbre y vajilla blanca de líneas simples. Una muestra de que menos es más. Un centro de mesa minimalista, compuesto únicamente por hojas verdes, aportaba el toque orgánico necesario, logrando un ambiente que invitaba a la relajación.

El menú fue un manifiesto de la alimentación consciente que promueve la ex primera dama: simple, fresca y saludable. Incluyó una variedad de ensaladas abundantes : de choclo, de palta y verdes, y tomates cherry con un toque de romero.

El momento del brindis tuvo un protagonismo especial. Para esta ocasión, bebieron un Malbec que lleva el nombre de Juliana, de la cápsula que Awada lanzó recientemente en colaboración con Casa Petrini, una bodega mendocina.

Duelo de estilos: chic relajado vs hippie chic de lujo

Tanto Juliana como Calu apostaron a un look sencillo, acorde para un encuentro relajado al mediodía. Juliana Awada, una vez más, fue referente de lo que se llama lujo silencioso : optó por un jean recto clásico al que combinó con una musculosa en color chocolate, con anteojos de sol. Su cabello suelto y la ausencia total de maquillaje refuerzan la idea de su apuesta por una belleza real, sin esfuerzo, ideal para un sábado al mediodía.

Calu Rivero.

Por su parte, Calu Rivero eligió un estilo cien por ciento hippie chic: combinó un jean boyfriend descontracturado, que equilibró con una musculosa con lentejuelas de la marca Rapsodia, aportando el glam sutil. Un colgante rústico y sus anteojos de sol de marcos gruesos y vidrios rosados ​​completan una estética que se alineó a la perfección con la propuesta natural de la anfitriona.

Calu Rivero y Juliana Awada.

El encuentro de Juliana Awada y Calu Rivero con sus pequeños hijos confirma que para ellas el verdadero lujo hoy radica en compartir momentos auténticos y productos de calidad, rodeados de afecto. Lejos del glamour y las alfombras rojas, disfrutaron un almuerzo en familia lleno de risas y comida natural.