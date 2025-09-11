Gastón Pauls rompió el silencio sobre el nuevo novio de su hija, Muna, y contó cómo cayó en la familia

Hace unas semanas, Muna, la hija de Gastón Paul y Agustina Cherri, mostró en sus redes sociales una fotografía junto a su novio, un joven al que prefirió resguardar su imagen ante la creciente exposición pública de la adolescente de 16 años. Ante esto, el actor contó cómo es la relación con la actriz y madre de sus herederos como así también mostró su reacción ante la incipiente oficialización del romance de los teens.

Muna y Gastón Pauls | Twitter

Gastón Pauls se sinceró sobre el noviazgo de su hija Muna

Desde que era muy chica, Muna, la primogénita de Gastón Pauls, deslumbra en redes sociales a los seguidores por su talento innato a la hora de cantar. Con el correr de los años, se ganó el cariño del público y abrió el abanico artístico, por lo que comenzó a ser modelo de una prestigiosa marca de ropa para adolescentes.

Asimismo, supo preservar la intimidad de sus padres y hermanos mostrando lo justo y necesario para no generar una sobre exposición y resguardar su intimidad, dentro de lo que la fama le permite. No obstante, a principios de agosto la cantante fue por más y, a través de la caja de preguntas que les dejó a los usuarios en su cuenta personal de Instagram, compartió una foto de su flamante novio, aunque prefirió resguardar su identidad días previos al posteo reveló que se trata de un vecino, alguien que conoce desde hace años. “Algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces como que coincidimos en cumpleaños. Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí”.

Ante este nuevo capítulo en su vida, fue el propio conductor que habló con La Nación e hizo referencia al presente laboral de su hija: "Muna canta maravillosamente bien y va por ese lado; está desarrollando sus canciones y es muy posible que ya se lance", le confesó a la periodista Liliana Podestá. En este marco, resaltó el rol que cumple en la vida de sus descendientes: "los acompañamos. Nada de lo que hago tendría sentido si no puedo acompañar a mis hijos al colegio, a una grabación, a un show. Eso es lo que más alegría me da".

Como era de esperarse, también se pronunció respecto al joven que conquistó el corazón de la modelo. “Muna está en pareja y está recontenta. Lo conozco y me cae muy bien. Soy un padre moderno, amoroso. Es la elección de mi hija y es hermoso. Nos llevamos bien”, exclamó descartando cualquier sentimiento que refleje celos y dramas.

Agustina Cherri juntos a sus hijos y Gastón Pauls | Twitter

Con sumo orgullo y amor por el camino que está construyendo Muna, Gastón Pauls elige la complicidad y el respeto para permanecer cerca de ella sin invadirla dándole la posibilidad de elegir en libertad. Por su parte, el productor y guionista de cine y televisión sigue distribuyendo su tiempo entre los proyectos laborales y las actividades de sus hijos asegurándose de ser un padre presente.

