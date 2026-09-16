La nueva vida de Juan, el hijo mellizo de Georgina Barbarossa que no soportó la fama por Pergolini y se instaló en Córdoba

Georgina Barbarossa se convirtió en madre de los mellizos Juan y Tomás Lecuna el 2 de noviembre de 1991, fruto de su relación con Miguel “Vasco” Lecuna. Los hermanos crecieron cerca del mundo del espectáculo debido a la extensa trayectoria de su mamá, aunque con el paso de los años ambos tomaron una decisión muy diferente a la de ella: mantener un perfil bajo y construir sus vidas lejos de la exposición mediática.

Georgina Barbarossa junto al Vasco y sus hijos

La familia atravesó un momento especialmente doloroso en 2001, cuando Miguel “Vasco” Lecuna fue asesinado en un robo y los mellizos tenían apenas 13 años. La conductora tuvo que continuar con la crianza de sus hijos mientras atravesaba su propio duelo y, más de dos décadas después, observa con orgullo el camino que cada uno logró construir. Juan, en particular, encontró su lugar en Córdoba, donde actualmente lleva una vida vinculada a su familia, sus proyectos y la naturaleza.

Así es Juan, el hijo de Georgina Barbarossa

La música fue una de las grandes pasiones de Juan y, durante un período, esa actividad también lo acercó al mundo de los medios. El hijo de Georgina Barbarossa llegó a participar en la radio junto a Mario Pergolini, una experiencia que le permitió conocer desde adentro la exposición que acompaña a quienes forman parte del ambiente.

Georgina Barbarossa y su hijo Juan

Sin embargo, aquel contacto con la popularidad no terminó de convencerlo. A medida que comenzó a ganar cierta notoriedad, el joven tomó conciencia de que ese no era el estilo de vida que quería para sí. Por eso decidió correrse de ese lugar y mantener su vida personal lejos de las cámaras, una elección que también marcó el rumbo que tomaría en los años siguientes.

La vida que Juan construyó en Córdoba

Con el tiempo, Juan encontró en Córdoba el escenario para desarrollar una vida mucho más tranquila y alejada de la exposición. Allí construyó su propia casa y actualmente disfruta de un entorno rodeado de naturaleza junto a su familia y su hija. Para Georgina Barbarossa, verlo instalado en ese lugar representa una enorme satisfacción. La actriz destaca especialmente que su hijo haya podido encontrar un espacio donde sentirse cómodo y desarrollar sus proyectos personales y laborales sin necesidad de estar bajo la mirada permanente de los medios.

Georgina Barbarossa y sus hijos, Juan y Tomás

La elección de Juan también refleja una característica que comparte con su hermano: ambos prefirieron construir sus caminos por fuera de la popularidad que acompañó a su madre durante décadas. Aunque crecieron inevitablemente vinculados al espectáculo, como adultos encontraron otras prioridades y preservaron su intimidad.

Juan y Tomás, dos hermanos con personalidades diferentes

A pesar de ser mellizos y haber nacido con apenas dos minutos de diferencia, Georgina Barbarossa asegura que Juan y Tomás tienen personalidades muy distintas. Mientras define a Juan como más reservado y de carácter seco, describe a Tomás como alguien más afectuoso. Son, según la mirada de su mamá, dos personalidades diferentes que se complementan.

Para Georgina Barbarossa, verlos convertidos en hombres, con sus propios proyectos, hogares y decisiones, representa una de las mayores satisfacciones de su vida. Después de haberlos acompañado durante una infancia marcada por la pérdida de su padre y de haberlos criado mientras continuaba con su carrera, hoy puede observar cómo cada uno encontró su propio camino.