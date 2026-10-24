Murió Marcelo Trepat, el reconocido actor de Montaña Rusa, a los 62 años: la dolorosa despedida de Georgina Barbarossa

La muerte de Marcelo Trepat, reconocido por su participación en Montaña rusa, a los 62 años, provocó numerosas muestras de afecto en el ambiente artístico argentino. Entre quienes lo despidieron estuvo Georgina Barbarossa, con quien había construido una amistad de varias décadas: la conductora compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado por fotografías de diferentes momentos que vivieron juntos.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó este sábado 24 de octubre la noticia del fallecimiento y destacó su trayectoria en televisión, cine y teatro musical. El intérprete vivía en Córdoba desde hace casi dos décadas, una decisión con una historia particular detrás: su amiga tuvo un papel importante en esa elección.

La trayectoria de Marcelo Trepat y su amistad con Georgina Barbarossa

Marcelo Trepat comenzó a estudiar teatro durante la escuela primaria. Su carrera profesional alcanzó uno de sus primeros hitos en 1991, cuando integró el elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler. En aquella producción, estrenada en el Luna Park, interpretó a Lord Arturo.

Murió el actor Marcelo Trepat.

En teatro, formó parte de producciones como Mi bella dama, El violinista en el tejado, Zorba y Cabaret, donde interpretó a Cliff Bradshaw. Entre 2009 y 2012 fue reemplazante en Les Luthiers y participó en funciones y giras del grupo humorístico-musical, una etapa que años después recordó como uno de los momentos más importantes de su carrera.

En televisión, integró el elenco de Montaña rusa y participó en La niñera y Los simuladores, donde interpretó a Ortiz de Ocampo en el episodio “Seguro de desempleo”. También trabajó en la miniserie Al ritmo del tango, protagonizada por Natalia Oreiro. Combinó ficciones populares con una extensa actividad teatral, sobre todo dentro del género musical.

La amistad con la Georgina Barbarossa también tuvo una dimensión profesional importante. Juntos hicieron los programas Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. Además, trabajaron en Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, donde él interpretó a Bambuco. Esa experiencia en común fue la base de un vínculo que se extendió fuera del trabajo.

Una selfie y una postal entre plantas, dos recuerdos de los encuentros que compartieron.

En una entrevista concedida en 2019 al programa Juntos para vos, Marcelo Trepat recordó cómo había comenzado su relación con Villa Giardino. Contó que su vínculo con la localidad cordobesa se remontaba a 1995, cuando viajaba con Movete, el programa de Georgina Barbarossa, para realizar actividades a beneficio. Dos años después surgió la posibilidad de comprar un terreno y su amiga lo alentó a aprovechar aquella oportunidad.

Según explicó durante esa conversación, la conductora insistió para que adquiriera uno de los lotes disponibles. Finalmente, eligió un terreno y comenzó a pagarlo. En 2008, después de finalizar su participación en Cabaret, decidió instalarse definitivamente en Córdoba. Aquella mudanza marcó una nueva etapa en su vida, después de años de trabajo artístico en Buenos Aires.

La elección también tenía relación con su historia familiar. En aquella entrevista recordó que su abuelo había tenido una quinta y que, durante su infancia, disfrutaba de las tareas vinculadas con la tierra. El contacto con la naturaleza ocupó un lugar importante en su nueva vida, lejos del ritmo de las producciones teatrales. Ese antecedente ayuda a comprender la referencia a las plantas y las flores que apareció en la despedida.

Más postales que retratan la relación que los dos tenían (Instagram).

En otra entrevista, volvió a referirse a esa etapa y a su decisión de vivir en las sierras. “Este es mi rato con la naturaleza, una vida sencilla, tranquila”, expresó al explicar qué había encontrado en su nuevo hogar. Sus palabras permitieron conocer una faceta personal que había adquirido mayor protagonismo durante los últimos años.

Además de actuar, participó en distintos proyectos musicales. En 1998 formó parte de la grabación colectiva de Rutas del alma, junto al Coro Kennedy, una faceta que sumó a su trabajo en el teatro musical y la televisión. Con la muerte de Marcelo Trepat, el espectáculo argentino despide a un actor y con una extensa trayectoria en televisión y teatro musical. Para Georgina Barbarossa, la pérdida es también personal: se va un amigo que la acompañó durante décadas. Su mensaje recuperó esa historia compartida y el lugar que los unía a través de los distintos momentos compartidos y los recuerdos generados.

El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa tras la muerte de Marcelo Trepat

Georgina Barbarossa eligió su cuenta de Instagram para despedir a Marcelo Trepat con una serie de fotografías que recorren diferentes etapas de su amistad. “Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado Marce querido”, escribió al comienzo de la publicación. Las imágenes muestran encuentros, abrazos y recuerdos que ambos habían construido a lo largo de los años.

Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat, en dos de las fotografías que la conductora eligió para despedir a su amigo.

La actriz continuó su mensaje con una frase dedicada a esa amistad: “Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos”. Luego aseguró que lo extrañaría, aunque seguiría sintiéndolo cerca. La publicación incluyó imágenes de distintas épocas, que muestran parte de la historia que compartieron fuera de los escenarios.

Uno de los fragmentos más personales del mensaje estuvo dedicado a Villa Giardino, la localidad cordobesa donde el artista había decidido instalarse. “En cada plantita, en cada flor de Giardino estás Marce, siempre, siempre”, escribió. Ambos mantenían un vínculo especial con ese pueblo, al que él había llegado durante sus años de trabajo en televisión. En otro tramo, la presentadora se refirió a cómo había muerto su amigo, según lo que ella sabía. “Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta”, escribió. Luego lamentó que su partida hubiera llegado tan pronto.

Dos encuentros al aire libre que forman parte del álbum de recuerdos publicado en Instagram.

La despedida también incluyó un agradecimiento por haberla acompañado en distintas etapas de su vida. “Gracias por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos”, escribió. El artista también formaba parte de la vida familiar de la conductora, más allá de los proyectos profesionales que compartieron.

Antes de cerrar el mensaje, recordó las risas y los abrazos que habían vivido juntos. También incluyó una expresión en inglés, “WHY? BECAUSE”, y aclaró entre paréntesis que era su eterno chiste. No reveló el origen de esa broma, que sumó a sus últimas palabras para quien consideraba un hermano.

De esta manera, el mundo del espectáculo le dice el último adiós a Marcelo Trepat, un artista que dejó su huella en la televisión y el teatro musical argentino, marcando una participación en reconocidas producciones y su extensa trayectoria sobre los escenarios forman parte del legado que deja tras su fallecimiento.