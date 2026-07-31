Georgina Barbarossa habló dio detalles su nuevo romance y cómo fue que se conocieron: "Nos hablamos por tres años"

Georgina Barbarossa compartió un relato personal que reveló cómo un encuentro inesperado se transformó en el inicio de una conexión que se extendió en el tiempo. La actriz describió con naturalidad cómo una situación cotidiana vinculada a sus mascotas derivó en una historia que hoy forma parte de su presente. Con el paso de los años, esa experiencia se convirtió en un vínculo que mantiene distintas etapas y que ella misma decidió contar con su estilo directo.

Georgina Barbarossa rompió el silencio y contó detalles de su nuevo romance

Georgina Barbarossa dio a conocer detalles de una experiencia que comenzó de manera casual y que con el paso de los años se convirtió en un vínculo significativo. Su relato mostró cómo un episodio simple se transformó en un capítulo importante de su vida personal. La actriz eligió compartir esta historia con naturalidad, destacando la forma en que se fue construyendo con el tiempo. La situación refleja cómo lo inesperado puede marcar un nuevo rumbo en su presente.

Georgina Barbarossa

En las últimas horas, la actriz sorprendió al contar detalles de su vida personal durante su participación en el programa Patria y Familia (Luzu TV). Allí relató cómo conoció a la persona con la que mantiene un vínculo especial, una historia que comenzó de manera inesperada y que se extendió en el tiempo a través de mensajes. Con su estilo directo, reveló cómo un episodio relacionado con su perro López se transformó en el inicio de una relación que, aunque no fija, marcó un nuevo capítulo en su vida.

Según contó en el programa, Georgina Barbarossa explicó que todo comenzó con su mascota, uno de los perros que había rescatado, cuando necesitó atención médica urgente. “Yo lo conocí porque tengo un perro que se llama López. Yo recojo perros de la calle, yo no lo podía ver porque estaba grabando una novela y la dueña de la veterinaria tenía un poco de mala leche”, relató. En ese contexto, un amigo suyo se encontraba en el lugar y fue quien facilitó el contacto. “Se entera que el perro que estaba ahí era mío y le dijo: ‘A Georgina yo la amo, es el amor de mi vida’. Y mi amigo ahí automáticamente le encajó mi teléfono”, recordó.

Georgina Barbarossa

A partir de ese momento, la comunicación se mantuvo por mensajes durante tres años. “Nos hablamos por WhatsApp tres años, porque era mucho más joven que yo. No voy a decir la edad, pero es más grande que mis hijos”, confesó. La actriz señaló que la relación tuvo distintas etapas, con encuentros y distancias, y que no se trata de algo estable. “Tenemos etapas, etapas en las que nos vemos y otras en las que no nos vemos. Lo que no me gusta es que nos tenemos que ver cuando a él se le canta. Por eso, ahora me enojé. No es una cosa fija”, expresó.

Georgina Barbarossa y sus preferencias amorosas: una mirada a su historia

En 2025, Georgina Barbarossa había compartido detalles sobre sus gustos personales en una entrevista con CARAS TV, donde habló sin filtro sobre lo que busca en una pareja. Allí dejó en claro que se siente más cómoda con hombres más jóvenes y que no se imagina en una relación con alguien de edad avanzada. “Me gustan más jóvenes; uno de 75 no, los colgajos no”, había dicho en aquel momento, mostrando que sus elecciones amorosas responden a una preferencia marcada.

Georgina Barbarossa

A lo largo de su carrera, la conductora fue abierta respecto a sus relaciones, siempre con un tono franco y sin rodeos. Su manera de hablar sobre el tema refleja una personalidad que no teme mostrar sus elecciones ni las etapas que atraviesa en lo personal. La actriz señaló en distintas ocasiones que las relaciones forman parte de un proceso y que cada una deja aprendizajes y experiencias. En este nuevo capítulo, la conexión que mantiene con su nuevo romance se suma a una trayectoria marcada por vínculos que tuvieron diferentes tiempos.

Su vínculo actual no se trata de una relación convencional, pero que igualmente ocupa un lugar importante en su vida. La naturalidad con la que habla del tema muestra cómo está viviendo este momento. El relato de Georgina Barbarossa dejó en claro que, más allá de las idas y vueltas, se trata de un vínculo que nació de manera espontánea y que se sostiene en la complicidad. La historia de López, el perro que casi no adopta y que finalmente se quedó en su casa, fue el punto de partida de una conexión que se mantiene en el tiempo.

Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa compartió detalles de una experiencia que marcó un nuevo capítulo en su vida personal, relatando cómo un encuentro inesperado derivó en una conexión que se mantuvo con el paso del tiempo. La actriz habló de manera simple y directa sobre cómo esa situación cotidiana se transformó en un vínculo que atraviesa distintas etapas y que ella misma decidió compartir.