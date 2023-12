Gerard Piqué y Clara Chía Martí continúan con su historia de amor mientras disfrutan de una vida más anónima tras el fuerte escándalo que protagonizaron con Shakira. Por otro lado, la cantante se mudó a Miami junto a sus hijos, Sasha y Milan.

Sin embargo, ahora se reveló que el inicio de la relación entre el futbolista y la joven no fue fácil, ya que el ex jugador del Barcelona habría intentado volver con la reconocida artista tras su infidelidad, sin embargo, las cosas no funcionaron e incluso Shakira le explicó en una canción: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”.

Lorena Vázquez y Laura Fa, dos personalidades que estuvieron atentas a todos los detalles del caso, afirmaron que Gerard y la madre de sus hijos se dieron una nueva oportunidad en abril de 2022. El círculo íntimo de la expareja lo confirmó, pero optaron por no dar demasiados detalles de lo ocurrido.

Shakira junto a Gerard Piqué.

Recordemos que la última vez que Shakira fue a apoyar a Gerard Piqué en el Camp Nou fue el 1 de mayo junto a su tía Patricia Ripoll, quien fue la encargada de inmortalizar el momento en sus redes sociales. Pero eso no fue todo, ya que la tía de la cantante también agregó la primera canción que le dedicó la artista a su expareja, "Te felicito".

Qué dijo la prensa española sobre el segundo intento de Shakira y Gerard Piqué

"El Periódico" fue el medio español que decidió hablar sobre la reconciliación que protagonizaron la cantante y el exfutbolista en 2022. “Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo", comenzaron en la nota.

Por último, el medio escribió sobre Shakira y Gerard Piqué: "Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”.

J.C.C