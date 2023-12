Gerard Piqué tuvo una escandalosa separación de Shakira. La colombiana habría descubierto infidelidades del jugador de fútbol, lo que posteriormente habría desencadenado su ruptura y posterior divorcio. Igualmente, el español no dudó un segundo en mostrarse públicamente siendo feliz con su nueva pareja: Clara Chía Martí.

Clara Chía y Gerard Piqué

Clara es una joven española, 20 años menor que Piqué, y es la presunta culpable de la separación de una de las parejas más famosas del mundo. Pese a que ya lleva un tiempo con el creador de la Kings League, los padres de la joven aún no aprueban a su novio. Se conocieron una serie de motivos por los cuales los progenitores no estarían de acuerdo con el amor entre su hija y el campeón del mundo con España.

Por qué los padres de Clara Chía Martí no quieren a Piqué

Según la prensa española ,a los familiares de Clara no les cae bien el exfutbolista. Insinúan que es “extremadamente soberbio” y que no lo creen la persona indicada para que su hija pase el resto de su vida. Además, según informa el periodista Jordi Martin, el padre de la joven habría discutido con el barcelonés.

Gerard Piqué fue el foco en el que el periodista contó la noticia. “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren”, explicó y añadió que “él no puede pisar la casa de los padres de la joven”. Clara Chía Martí está organizando cómo festejará Navidad y Año Nuevo. Por lo pronto, la Nochebuena estará junto a sus padres y esperará el 2024 junto a su pareja.

SDM