Gianinna Maradona palpita San Valentín con una romántica declaración de amor: "Qué fiesta ser tu novia"

Gianinna Maradona decidió comenzar el 2026 apostando al amor y dejando atrás meses atravesados por la exposición mediática y el dolor familiar. Luego del escándalo judicial en torno a la muerte de Diego Maradona y el constante ruido público que rodea a su entorno, la hija del Diez sorprendió al oficializar su relación el pasado 31 de diciembre. Tras esta publicación, volvió a sorprender a sus seguidores con una impactante declaración de amor a Guido Sergi, el flamante dueño de su corazón.

Gianinna Maradona más enamorada que nunca

El nuevo capítulo sentimental de Gianinna Maradona tiene como protagonista a Guido Sergi, un empresario de 38 años, exfutbolista, padre de dos hijas y apasionado por los autos antiguos. Aunque ambos habían mantenido un perfil bajo durante meses, finalmente decidieron blanquear su vínculo ante el público. La relación, que según trascendió habría comenzado tiempo atrás de manera clandestina y lejos del ojo público, tomó fuerza en este nuevo año, marcando un presente más estable para la diseñadora.

Gianinna Maradona y Guido Sergi | Instagram

En la antesala del Día de los Enamorados, la pareja volvió a mostrarse en redes sociales con una imagen que derritió a sus seguidores. Fue él quien compartió en sus historias una foto abrazándola con complicidad y ternura. La instantánea estuvo acompañada por la canción Otra como tú, del grupo tropical Los del Fuego, un detalle sonoro que aportó aún más romanticismo al momento.

Lejos de quedarse en silencio, la influencer reposteó la imagen y sumó palabras que dejaron en claro la intensidad de sus sentimientos. “Mi iceberg derretido”, escribió, en una frase que no pasó desapercibida y que evidenció cuánto la transformó esta relación luego de una serie de noviazgos públicos fallidos. Luego, caló más profundo y señaló que también transformó por completo un hábito poco saludable: “El responsable de mi felicidad y mi dejar de fumar…”, dejando entrever que el amor también llegó con cambios personales significativos en materia de salud.

El mensaje continuó con una declaración inesperada, pero súper contundente: “¡Qué fiesta ser tu novia, flaco! Te extraño”. La frase, simple pero llena de significados, confirmó que atraviesa un momento de plenitud en materia del corazón. Tras años de relaciones expuestas y altibajos sentimentales, esta nueva etapa parece encontrarla más madura y decidida a vivir el amor sin esconderse.

El comienzo de la historia de amor entre Gianinna Maradona y Guido Sergi

La historia entre Gianinna Maradona y el apasionado por los motores comenzó después de que ella pusiera fin a su romance con Daniel Osvaldo; un vínculo que estuvo marcado por idas y vueltas y una fuerte repercusión mediática. Según reveló la periodista Carolina Molinari en el programa de espectáculos Puro Show (Eltrece), el acercamiento con Sergi no era nuevo, aunque en ese entonces preferían la discreción. “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”, había anticipado la panelista antes del anuncio oficial.

Gianinna Maradona, Guido Sergi | Instagram

Hoy, lejos de los rumores y con gestos públicos que hablan por sí solos, Gianinna Maradona transita un presente sentimental que la muestra ilusionada y auténtica. En medio de un contexto familiar complejo y bajo la lupa constante de los medios, la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona eligió apostar nuevamente al amor y compartirlo a viva voz con quienes la siguen día a día. De esta manera, se prepara para celebrar San Valentín completamente enamorada y plena.

NB