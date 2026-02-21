Cuánto cuesta el auto 0km que le regalaron a Benjamín Agüero por su cumpleaños

Este sábado 21 de febrero, Gianinna Maradona compartió postales inéditas del cumpleaños de Benjamín Agüero, fruto de su relación con el Kun Agüero, donde mostró el imponente regalo que le hizo a su hijo: un Peugeot 208 0km, valuado en una millonaria cifra. Orgullosa de la sorpresa que recibió el adolescente de 17 años, su mamá presumió todos los detalles en sus redes sociales.

La reacción de Benjamín Agüero al recibir el 0km

Para la familia Maradona-Agüero, el 19 de febrero no es una fecha más debido a que es el cumpleaños del primer nieto de Diego Maradona y del primer hijo de Gianinna y el Kun Agüero: Benjamín Agüero. Tal es así que sus padres decidieron festejar a lo grande: luego de llevar a cabo una megafiesta junto a sus seres más queridos, incluyendo a Claudia Villafañe y los amigos del cumpleañero, su mamá decidió sorprenderlo con un regalo tan esperado como especial.

Benjamín Agüero y Gianinna Maradona | Instagram

A través del juego de La búsqueda del tesoro, Benja debía adivinar mediante pistas, cuál era la sorpresa que le tenían sus padres. Todo quedó registrado en la cuenta personal de Instagram de la influencer, dejando que las imágenes hablen por sí mismas. Mediante una secuencia de reacciones, se lo puede ver completamente asombrado al recibir un auto 0km de la marca Peugeot modelo 208 en color blanco.

Con llaves en mano, el homenajeado destrabó la alarma y se subió al rodado para explorar el habitáculo. En una de las instantáneas compartidas, se lo puede ver completamente sonriente e incrédulo ante semejante obsequio. “La felicidad de tu felicidad así se ve. Te amamos Ben”, escribió la heredera del fallecido astro argentino.

El auto de Benjamín Agüero | Instagram

El valor del auto de Benjamín Agüero

De acuerdo con el precio publicado en el mercado automotor, el Peugeot 208 que recibió Benjamín Agüero por su cumpleaños está valuado en aproximadamente $30.890.000 -21 mil dólares-. Más allá de la cifra millonaria que sus padres desembolsaron para agasajar a su retoño, este vehículo tiene un valor emocional para toda la familia ya que, lentamente, el adolescente comienza a dar sus primeros pasos en la vida adulta.

Benjamín Agüero | Instagram

Pese a que falta un año para que el joven alcance la mayoría de edad, lo cierto es que con prudencia y el acompañamiento de sus papás va adquiriendo autonomía en sus desplazamientos. Además, ambos progenitores se mostraron unidos a la hora de pensar en el bienestar de Benja y destacando el buen vínculo que mantienen pese a la separación.

Sin dudas, el auto 0km que recibió Benjamín Agüero por su cumpleaños se convirtió en el broche de oro del festejo. Como era de esperarse, dio que hablar en redes sociales, generando opiniones contrapuestas en los usuarios. Mientras unos celebraban la acción de Gianinna y el Kun, otros criticaban el modelo tildándolo de ser un ejemplar económico. Por su parte, para el nieto de Diego Maradona este es una de las adquisiciones más importantes de su vida.

NB