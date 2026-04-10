Gimena Accardi y Seven Kayne: el gesto que confirma su cercanía

Gimena Accardi cosecha lo sembrado, en pleno renacimiento personal y laboral, separada de Nico Vázquez desde el año pasado y consolidada como figura del streaming.

Y es que la actriz realizó un viaje a Europa que combinó trabajo y placer, y le permitió asistir al prestigioso festival de Cine de Málaga, donde presentó junto al músico Seven Kayne la serie vertical “TILF”, que protagonizaron juntos.

La actriz y Seven Kayne pasaron por el festival de Cine de Málaga y presentaron "TILF"", la serie vertical que protagonizan.

Como es la sensual ficción que tiene a Accardi y al músico juntos

"TILF" es una de las primeras en este formato producidas por OLGA, el canal de streaming en el que Accardi se desempeña como figura en el programa “Soñé que Volaba” junto a Migue Granados.

Gimena y el músico, pura complicidad en España.

Más allá de lo estrictamente laboral y su itinerario español con amigos, los ojos se posaron en el vínculo que tienen Accardi y Seven Kayne, quienes según rumores estarían viviendo un romance real. En medio de esta situación, la actriz compartió una foto muy cómplice con el músico que reavivó los dichos, ya que se los ve muy cercanos, mirándose a los ojos en una situación fuera de set.

Accardi, feliz en su paso por España, donde combinó trabajo y relax.

Infraganti y a los besos, así se vio antes a Accardi y el músico

Si bien algunos periodistas ya lo dieron por confirmado -ya circuló un video donde se los vería a los besos en Mar del Plata- el romance oficial todavía no fue reconocido por sus protagonistas. La jugada serie de Accardi y Kayne es una ficción dramática erótica, de unos 50 episodios cortos de un minuto de duración, diseñada para ser consumida en dispositivos móviles.

Su temática principal explora la complejidad de las relaciones humanas contemporáneas, centrándose en el deseo, la tensión emocional, los límites morales y las dinámicas de poder entre sus personajes.