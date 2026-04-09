Así es la casa de Florencia Peña en Buenos Aires: decoración energética, jardín interior y estilo porteño

Florencia Peña mostró cómo es su casa en Buenos Aires, un espacio que combina decoración energética, un jardín interior y un estilo porteño que se refleja en cada detalle. La vivienda se presenta como un lugar renovado, con ambientes luminosos y reformas que marcaron un cambio importante en su diseño.

Estilo porteño y decoración energética: La increíble casa de Florencia Peña

Florencia Peña abrió las puertas de su casa, donde la decoración energética, el jardín interior y el estilo porteño se integran en una propuesta única. La actriz compartió cómo los cambios realizados transformaron los espacios, resaltando la identidad de cada ambiente sin perder la esencia original de la propiedad.

Florencia Peña

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz compartió en más de una oportunidad distintas fotos donde se vieron detalles de su propiedad. Las publicaciones permitieron ver ambientes diseñados con colores claros, materiales naturales y detalles que aportan calidez. El living se convirtió en uno de los espacios más destacados por sus pisos flotantes y conexión directa al jardín interior.

Este espacio funciona como pulmón verde dentro de la vivienda de Florencia Peña, integrando lo natural con lo urbano, generando un entorno armónico. La actriz realizó una gran reforma que incluyó la cocina, ahora más amplia y funcional, con estilo industrial, mobiliario moderno y detalles que aportaron luminosidad.

Florencia Peña

También se renovaron habitaciones y ambientes como el estar y el jardín, adaptándolos a un estilo contemporáneo sin perder la esencia porteña. Una de las habitaciones se convirtió en el corazón de la casa, destacándose por su diseño y por ser el lugar de encuentro familiar. Los cambios permitieron que cada rincón tenga la identidad de la actriz.

El jardín exterior y la conexión con la naturaleza de la casa de Florencia Peña

Uno de los puntos más llamativos de la casa de Florencia Peña es el jardín interior, diseñado como un espacio de descanso y conexión. Este sector aporta frescura y se integra con los ambientes principales, generando continuidad entre el interior y el exterior. Además, permite continuar la estética de la propiedad con un entorno verde equilibrado.

Florencia Peña

El estilo porteño se refleja en la elección de muebles, texturas y obras de arte que combinan lo moderno con lo clásico y lo industrial. La mezcla de materiales como madera, mármol y hierro aporta personalidad a los ambientes, mientras que los colores neutros y los distintos budas que colocó en la casa reflejan la decoración energética.

En el proceso de reforma, Florencia Peña seleccionó marcas y objetos que aportaron carácter a cada rincón de la casa. Desde sillones y mesas ratonas hasta elementos de iluminación, cada elección estuvo orientada a crear un espacio que refleje su estilo personal. La ambientación se completó con cuadros y plantas que reforzaron su estilo.

Florencia Peña

La casa de Florencia Peña en Buenos Aires se muestra como un espacio que combina decoración energética, un jardín interior y un estilo porteño renovado. Con reformas que incluyeron la cocina, habitaciones y sectores comunes, la actriz logró un hogar moderno, luminoso y conectado con la naturaleza.

VDV