Confirman que Gimena Accardi y Seven Kayne son novios: "Los vieron bajar de la misma habitación"

Los rumores que circulaban desde hace meses finalmente sumaron un nuevo capítulo. Según revelaron en PuroShow (eltrece), Gimena Accardi y el cantante Seven Kayne estarían viviendo un romance que ya no intentan ocultar demasiado. La versión cobró fuerza luego de que testigos aseguraran haberlos visto bajar juntos de la misma habitación de un hotel.

Las sospechas sobre una posible relación entre ellos no son nuevas. Desde hace varios meses, la actriz y el artista quedaron envueltos en rumores luego de compartir distintos proyectos y apariciones públicas juntos. Incluso, en algunas oportunidades fueron vistos muy cerca durante salidas nocturnas y eventos. En uno de esos episodios, un video difundido en televisión mostró a ambos bailando muy juntos en un boliche.

Gimena Accardi y Seven Kayne: el dato que reavivó las versiones

El vínculo entre Gimena Accardi y Seven Kayne comenzó a tomar notoriedad cuando coincidieron en TILF, una serie digital estrenada en 2026 dentro del universo de contenidos del canal de streaming OLGA. Se trata de una ficción pensada para formato vertical y plataformas digitales, con un tono erótico-dramático que explora temas como el deseo, las relaciones de poder y los vínculos contemporáneos. En el proyecto, Gimena Accardi es protagonista y además participó como guionista y codirectora. Por su parte, Seven Kayne debutó como actor con este trabajo. La trama gira alrededor de una relación provocadora entre una mujer mayor y un joven, lo que también alimentó las versiones mediáticas sobre su vínculo fuera de cámara.

Gimena Accardi y Seven Kayne

En las últimas horas, la periodista Fernanda Iglesias aportó nuevos detalles que volvieron a instalar el tema. “En Málaga empecé a encontrar videos de todos los que estaban alrededor de ellos, se los veía muy juntos”, contó la panelista. Según explicó, la información se reforzó cuando recibió un mensaje inesperado de una fuente cercana. “Un amigo mío de Málaga me escribió y me dijo que los vio bajar juntos de la habitación del hotel”, relató. “Después los siguió un poco y me dijo que estaban juntos”, agregó. La periodista también sumó un dato que podría agregar tensión a la historia. Según comentó, la supuesta exnovia del cantante habría reaccionado con enojo al enterarse de la situación. “Se habría enojado porque él le metió los cuernos con Gimena”, aseguró Iglesias. Incluso explicó que la joven habría publicado un video que luego fue eliminado. “Hizo un video que el entorno se lo hace bajar”, contó. “Ahora ya no me contesta más, se ve que tiene un entorno que la está cuidando”, concluyó.

Gimena Accardi en una sesión de fotos junto a Seven Kayne.

Gimena Accardi y sus declaraciones sobre su presente sentimental

Tras el estreno de la serie, tanto Gimena Accardi como Seven Kayne hablaron sobre la repercusión que generó el proyecto y el revuelo mediático que se armó alrededor de ellos. “Es una serie picante, él empieza a hacer unos juegos mentales y la seduce”, explicó el cantante al referirse a la historia que protagonizan. La ex de Nico Vázquez, por su parte, se tomó con humor los comentarios que comenzaron a circular. Meses antes, cuando fue consultada por los rumores de romance con el músico, había sido contundente al referirse a su presente sentimental. En ese momento aseguró que estaba “más soltera que nunca” y disfrutando de una nueva etapa de su vida.

“Se habló mucho de nosotros, pero bienvenido sea”, dijo la actriz sobre los comentarios que circularon. El cantante también se mostró sorprendido por la repercusión mediática del proyecto. “Subimos una foto y salió en la tele. Yo quería creerme actor, no un escándalo”, comentó. Gimena Accardi también reflexionó sobre la posibilidad de salir con alguien más joven. “Mientras haya consentimiento y sean mayores de edad, está buenísimo”, opinó. La actriz fue aún más directa al hablar de su presente sentimental. “Hay boludos de 40 y boludos de 25, así como hay interesantes de 40 y de 25”, expresó con sinceridad. “A mí no me molestaría estar con alguien más joven, para nada”, agregó. Para cerrar, resumió su momento actual con una frase contundente. “Yo estoy sola, más soltera que nunca. Estoy muy bien como estoy”, aseguró.