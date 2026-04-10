Gimena Accardi mostró lo "no estético" de su gran casa al sufrir una inundación

Gimena Accardi no duda en mostrar la realidad de su presente, en todo momento. En los programas de streaming, cuenta algunas de las anécdotas de su día a día, provocando la risa de los oyentes. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, no solo muestra su estilo fashionista, sino que también el lado B de su día a día. Es así como sorprendió a todos al mostrar que su gran casa no era tan estética como pensaban, cuando comenzó a inundarse inesperadamente.

Gimena Accardi

Gimena Accardi sufrió una sorpresiva inundación en su casa

Gimena Accardi no duda en mostrar la intimidad de su gran casa. Ella aún vive en la propiedad que compartía con Nicolás Vázquez, manteniendo su amor por el maximalismo y el estilo industrial. Sin embargo, entre los lujos fashionistas y los viajes que muestra en sus redes sociales, sorprendió al mostrar un suceso que se aleja de lo "estético" que suele compartir. Su gran espacio se inundó inesperadamente, y ella se enteró en cuanto se despertó en la mañana.

En sus historias de Instagram, había compartido una publicidad de belleza que realiza, pero sorprendió al encontrarse con una situación fuera de lo común. De una de las rejillas de su patio, salía agua a montones, creando una especie de "laguna" en el lugar, y llegando a tapar hasta sus tobillos. "No todo es estética. También me desperté con la casa inundada", escribió en el clip. Sin embargo, llevó tranquilidad al contar que lo había logrado solucionar, pero los comentarios ya se habían mostrado sorprendidos.

Tras la separación, Gimena Accardi vive en la casa que compartía con Nico Vázquez

Gimena Accardi y Nico Vázquez vivían en una enorme casa frente al lago, con un claro estilo industrial y ecléctico en su decoración y maximalismo que lo diferenciaba del usual minimalismo de las celebridades. Tras su separación, la actriz se quedó con la propiedad, y no duda en seguir mostrando cómo se encuentra el lugar. El estilo decidió mantenerlo igual, fusionando diferentes colores y detalles artísticos con mesas y sillas modernas.

El maximalismo no solo se ve por la cantidad de objetos, sino también por los colores en sus paredes y la decoración del mismo. Con un vestidor privado, ella explora todo su lado más vinculado a la moda, mientras despliega lo artístico en ella.

La casa de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Sin embargo, y lejos de los lujos que muestra en sus redes sociales, su casa también sufre inundaciones y sorpresivas situaciones que ella debe resolver. El video en sus historias de Instagram provocó diversos comentarios y bromas de parte de sus seguidores. Gimena Accardi no duda en ser sincera en su cuenta personal, mostrando el lado B y lo "no estético" de su gran casa al sufrir una inundación.

A.E