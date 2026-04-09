Emilia Attias reveló que tuvo que elegir entre Gime Accardi y Nico Vázquez: "A mí me dolió"

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi no solo sacudió al mundo del espectáculo, sino también a su círculo más cercano. En ese contexto, Emilia Attias quedó inevitablemente atravesada por la situación debido a la amistad que mantiene con ambos y terminó refiriéndose públicamente al impacto que todo eso tuvo en su vida personal.

Gime Accardi y Nico Vázquez

Lejos de minimizar lo ocurrido, Emilia Attias fue sincera al hablar de lo incómodo que resultó quedar “en el medio” de una ruptura tan resonante. Además del revuelo mediático, también tuvo que convivir con rumores, especulaciones y una nueva dinámica social que la obligó a moverse con mucho cuidado para no lastimar a ninguna de las dos partes.

Cómo lidió Emilia Attias con la amistad tras la separación

Durante una entrevista en Ángel Responde, Emilia Attias recordó cómo vivió desde adentro la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, dos personas con las que construyó un vínculo muy cercano. Al ser consultada por el tema, no esquivó la incomodidad y habló con honestidad sobre el efecto que tuvo en ella toda la exposición que se generó alrededor de la ruptura.

“Fue tremendo, pero a mí me dolió”, reconoció la actriz, dejando en claro que no fue una situación ajena ni liviana para ella. Incluso recordó una intervención pública que hizo en medio de ese contexto, cuando pasó por el programa de Mario Pergolini y eligió responder con humor frente a la presión del público y del fandom, aunque admitió que por dentro estaba atravesando un momento difícil por su cercanía con ambos.

Cómo fue la convivencia del grupo tras la separación

Uno de los aspectos más llamativos de su relato tuvo que ver con la forma en la que manejó su cumpleaños en medio de ese contexto. Emilia Attias explicó que, lejos de querer cortar el vínculo con alguno de los dos, decidió sostener la relación con ambos, aun sabiendo que eso implicaba afrontar una situación incómoda y completamente distinta a la de otros años.

Emilia Attias

“Yo me quedé con los dos”, aseguró, antes de resumir con crudeza lo complejo que puede volverse el mapa afectivo después de una separación. “Cambia mucho el vínculo, cambia tu vida social, los cumpleaños, es un quilombo”, reconoció Emilia Attias. A partir de ahí, contó que eligió hablar con sinceridad con cada uno para no generar malos entendidos y preservar el lugar que ambos siguen ocupando en su vida.