En las últimas horas, se generó gran conmoción tras el lanzamiento del primer thriller de Perfecta, la voz de Silvina Luna, la película documental de Netflix sobre la vida y muerte de la modelo argentina, fallecida en 2023 tras padecer una larga enfermedad desarrollada luego de una intervención estética. Las primeras imágenes muestran al hermano de Luna y una de sus amigas brindando testimonio, y se confirmó la ausencia de seres queridos en la producción.

Ximena Capristo y Gustavo Conti no están presentes en el relato audiovisual, lo que generó grandes especulaciones debido a la gran amistad que compartían con Silvina. Finalmente, Ángel de Brito contó los motivos que llevaron a la pareja a no ser parte del documental.

Ximena Capristo y Gustavo Conti dijeron que no al documental de Silvina Luna

En 2001, la televisión argentina incorporó un ciclo con formato internacional que marcó un antes y después: Gran Hermano. Tras el éxito de la primera edición, rápidamente se lanzó la segunda y fue allí que se conoció públicamente a Silvina Luna, siendo una de las grandes favoritas y su popularidad la llevó a la instancia final del juego. Pero además de ganar fama, la joven rosarina consiguió algo muy importante en este reality: la amistad con Ximena Capristo y Gustavo Conti, sus compañeros de juego.

Desde aquel momento, la pareja y la joven fueron amigos acompañándose en cada momento de ssus vidas, hasta el momento de la muerte de Silvina, en 2023. Esta amistad fue una de las más consolidades del ambiente, por ello, la ausencia de Ximena y Gustavo en el documental que lanzará Netflix sobre la historia de la famosa modelo y actriz llamó poderosamente la atención.

Perfecta, la voz de Silvina Luna, se estrenará en 2027 y narrará cronológicamente el caso que conmovió al país. La particularidad es que incluye las grabaciones realizadas por ella misma, documentando sus días ya que tenía la intención que este documental sea una realidas. La narración será apoyada por testimonios de personas que la acompañaron, como es Ezequiel Luna, su hermano, y su consolidado grupo de amigos, como se pudo ver en el adelanto del lanzamiento.

Y la pareja no es parte de la producción, cuestión que generó diversas especulaciones sobre los motivos que los llevaron a no participar. Ante esto, Ángel de Brito reveló en A la tarde (América): “Ximena no pudo dar testimonio. Primero no les contestaba y después dijo que no a la producción. La llamé, porque la Negra era muy amiga, y me dice que no puede, todavía, superar la muerte de Silvina”.

En cuando a Gustvo Conti, es otra la razón por la que el ex GH dijo que no a la producción de Netflix. “Todo lo que podía hacer por ella lo hice en vida y cuando pasó el desenlace que pasó, a mí me maltrataron y decidí no formar parte. Hubo cosas que sucedieron que me parece que no estaban bien y me abrí, cuando no sos bien recibido en un lugar yo me abro. No me integraron como yo hubiese preferido, pero preferí abrirme y ya está”, expresó en Desayuno Americano (América).

Ante estas fuertes declaraciones, el conductor de LAM (América) señaló que durante los últimos meses de vida de Silvina Luna se habrían generado internadas entre los distintos grupos de amigos de la modelo, y habría restricciones de visitas ya que no se quería que haya filtraciones de información. De allí habría surgido la negativa de Conti en la participación. "Tendrán internas con los otros amigos, que pasaba mucho en ese momento”, cerró de Brito.

De esta forma, resugió la problamática que surgió en los últimos días de vida de Silvina Luna, quien permaneció internada durante un largo periodo hasta su fallecimiento. Sin embargo, la expectativa por el estreno del documetal es muy grande, ya que se conocerá en primera persona el testimonio de la modelo que atravesó un gran sufrimiento tras someterse a una cirugía estética.