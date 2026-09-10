Cande Ruggeri transformó su jardín en un glamping de lujo para una noche con amigas

Cande Ruggeri sorprendió con una original propuesta en su casa y compartió los detalles con sus miles de seguidores de las redes sociales. Se trata de una tendencia que crece cada vez más entre los famosos: glamping, una divertida actividad que vivió con sus amigas.

Cande Ruggeri convirtió su jardín en un glamping soñado para una pijamada

Cande Ruggeri encontró una original manera de disfrutar una jornada diferente sin salir de su casa. La modelo apostó por el glamping, una propuesta que combina la experiencia de acampar con las comodidades y detalles de una estadía de lujo, y convirtió el jardín de su casa en el escenario perfecto para una pijamada con amigas.

Para hacerlo posible, Cande Ruggeri eligió una empresa especializada en crear momentos y ambientaciones temáticas, que instaló una enorme carpa en el exterior de su hogar. Luego, la propia influencer mostró el resultado final a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde se pudo ver cada uno de los detalles de la original propuesta.

Cande Ruggeri

"Glamping en casa", escribió Cande Ruggeri en su posteo. En el clip, se la escucha anunciar con entusiasmo: "Hoy pijamada con amigas". Luego, la empresaria dejó ver cómo transformó por completo un sector de su jardín para crear un espacio cálido, íntimo y especialmente pensado para compartir una noche diferente.

La enorme carpa se convirtió en una verdadera habitación al aire libre. En su interior predominan los tonos rosados, beige y naturales, que generan una atmósfera cálida y delicada. El piso está completamente cubierto por una alfombra de textura mullida, mientras que diferentes elementos decorativos completan la ambientación.

Cande Ruggeri convirtió su jardín en un glamping soñado para una pijamada

Uno de los detalles que más llama la atención es la disposición de los espacios para dormir. En el interior de la carpa hay varios colchones ubicados sobre el piso, preparados especialmente para la pijamada. Cada uno cuenta con almohadones y mantas, lo que refuerza la sensación de comodidad y convierte la carpa en una suerte de dormitorio colectivo.

La decoración del glamping también tiene un fuerte componente romántico. Desde la parte superior de la carpa cae una guirnalda de flores en tonos rosados y claros, que recorre la estructura y aporta un toque natural al ambiente. Las flores también aparecen en pequeños floreros distribuidos en diferentes sectores.

En el centro se puede observar una mesa baja de estilo bandeja, ubicada sobre uno de los colchones, que funciona como una pequeña estación para disfrutar de diferentes objetos y momentos durante la pijamada. Allí se destacan vasos, pequeños recipientes, elementos decorativos y distintos accesorios pensados para hacer más especial la experiencia. Otro detalle que completa la propuesta son las pantuflas rosas, colocadas junto a cada espacio para dormir.

Cande Ruggeri convirtió su jardín en un glamping soñado para una pijamada

Sin dudas, la propuesta elegida por Cande Ruggeri se aleja de la idea tradicional de acampar. En lugar de dormir en una carpa sencilla y llevar solamente lo indispensable, el glamping propone disfrutar de la experiencia de estar en contacto con el exterior pero sin resignar confort.

En este caso, la carpa fue instalada directamente en el jardín de su casa y equipada con todo lo necesario para pasar varias horas allí. Colchones, almohadones, mantas, alfombras, flores, mesas bajas y elementos decorativos forman parte de una puesta especialmente diseñada para que la experiencia sea cómoda y, al mismo tiempo, visualmente atractiva.

Glamping: por qué se volvió tendencia

El término glamping surge de la combinación de las palabras glamour y camping, y propone justamente eso: vivir una experiencia inspirada en el campamento, pero con una dosis extra de comodidad, decoración y servicios. La tendencia ganó popularidad como una alternativa para quienes buscan salir de la rutina y vivir una experiencia diferente sin necesidad de realizar un viaje.

También se convirtió en una opción para celebraciones especiales, cumpleaños, reuniones entre amigas, propuestas románticas y, como en el caso de Cande Ruggeri, pijamadas en casa. Una de sus principales características es la posibilidad de personalizar completamente el espacio. Las carpas pueden ambientarse de acuerdo con diferentes temáticas, colores o gustos y convertirse por unas horas en un escenario completamente distinto al habitual.

En la propuesta de Cande Ruggeri, la elección de una paleta en tonos rosados y neutros, las flores, las texturas suaves y la iluminación cálida ayudaron a crear una atmósfera relajada y femenina. Cada elemento fue pensado para que la experiencia no fuera simplemente pasar una noche en una carpa, sino disfrutar de un verdadero momento especial.

De esta manera, la divertida actividad que eligió Cande Ruggeri y es tendencia entre los famosos es el glamping. Esta experiencia confortable y estética, que reemplaza el tradicional camping, propone un plan original y accesible ya que se puede armar en los jardines de los hogares como lo hizo la joven.