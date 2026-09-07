Vita, la hija de Cande Ruggeri, sorprendió con un importante logro a sus 3 años: “Ya sabe leer y escribir”

Vita, la hija de Cande Ruggeri, sorprendió al mostrar nuevas habilidades que forman parte de su crecimiento. Con apenas tres años, se la pudo ver en un momento cotidiano donde la escritura y la lectura comenzaron a integrarse en sus juegos. La escena refleja cómo incorpora aprendizajes en su rutina diaria, acompañada por su familia y en un entorno que la estimula a seguir explorando.

A sus 3 años, Vita, la hija de Cande Ruggeri, sorprendió a todos al saber leer y escribir

Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, volvió a captar la atención en las últimas horas al demostrar una habilidad poco común para su edad. Con apenas tres años, la pequeña mostró que ya puede leer y escribir, algo que su mamá decidió compartir en redes sociales con un video que rápidamente generó repercusión. La escena se desarrolló en su mesa de juegos, donde se la vio concentrada y sonriente mientras seguía las indicaciones de la modelo.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari con su hija Vita

En la grabación, la presentadora le dicta letra por letra la palabra “CASA”, guiándola de manera fonética. Por su parte, la niña escribe cada una de las letras en imprenta mayúscula con marcadores de colores hasta completar la palabra. Al terminar, sonríe orgullosa y muestra su entusiasmo por la actividad. El momento refleja cómo la niña comienza a incorporar la escritura como parte de su rutina diaria.

Acto seguido, Cande Ruggeri, sin decirle la palabra que escribirá, empieza a dictar las letras para formar “AUTO”. La pequeña realiza los trazos con soltura y, al finalizar, lee en voz alta la palabra completa. La escena evidencia tanto su destreza motriz como su capacidad de comprensión, algo que sorprendió a la influencer y a quienes siguen de cerca sus publicaciones. La actividad se convirtió en un ejemplo de cómo el juego puede integrarse con el aprendizaje.

Con entusiasmo y una emoción notable, la hija de Oscar Ruggeri acompañó el video con una frase que resumió su orgullo: “Chicos tiene 3 años. ¿Ya sabe escribir y leer? ¿Es normal? (Pregunta de mamá babosa, obvio)”. Con esas palabras, abrió el debate con sus seguidores y compartió la alegría de un avance significativo en el desarrollo de su hija. La publicación generó comentarios inmediatos, quienes destacaron las habilidades de la pequeña.

El día a día de Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, a sus tres años

En distintas ocasiones, Vita aparece en las publicaciones de su mamá, Cande Ruggeri, donde se la ve en diferentes momentos de su vida cotidiana. Desde juegos simples hasta actividades escolares, la niña se convirtió en una presencia constante en las historias de la modelo. La escritura y la lectura ahora forman parte de esas escenas, mostrando cómo incorpora nuevas habilidades a su rutina.

Cande Ruggeri y su hija, Vita

El entorno familiar también juega un papel clave en este proceso. La influencer y su pareja, Nicolás Maccari, acompañan cada paso de su hija, alentándola a explorar y aprender de manera natural. La dinámica se refleja en los videos compartidos, donde la niña se muestra cómoda y motivada frente a los desafíos que le proponen. La participación activa de sus padres se convierte en un soporte fundamental para su crecimiento.

La reacción de los seguidores fue inmediata, con mensajes que destacaron la capacidad de Vita y el entusiasmo de su mamá. Más allá de la sorpresa, el momento se convirtió en una oportunidad para que Cande Ruggeri compartiera la experiencia que está viviendo con la niña y los aprendizajes diarios que la sorprenden. Este registro se suma a otros momentos que la modelo publica de manera habitual.

Cande Ruggeri y su hija, Vita

Vita, la hija de Cande Ruggeri, se convirtió en protagonista de un nuevo momento compartido por su mamá que refleja cómo avanza en su crecimiento. Con apenas tres años, mostró habilidades que comienzan a formar parte de su rutina diaria y que se integran a las actividades que realiza en casa. La escena registrada se suma a los hitos que la modelo comparte habitualmente, donde se observa cómo la niña incorpora aprendizajes constantes.

VDV