Las fotos de Cande Ruggeri antes de empezar su carrera como modelo

Cande Ruggeri es uno de los nombres que más resonaron en los últimos días luego de hacer público su descargo contra Flor Vigna. A raíz de esta situación, su figura volvió a ocupar un lugar destacado tanto en los medios como en las redes sociales, donde comenzó a circular una foto de su juventud que la muestra en sus primeros pasos dentro del mundo del modelaje con una apariencia completamente distinta a la actual.

Los primeros pasos de Cande Ruggeri en el modelaje

Cande Ruggeri comenzó a construir su camino en el mundo de la moda cuando apenas tenía 15 años. Desde muy adolescente sintió una fuerte inclinación por el modelaje y decidió apostar por esa profesión, dando sus primeros pasos mientras todavía estaba cursando el secundario. Aquellas primeras experiencias no solo le permitieron acercarse a las pasarelas, sino también comenzar a generar sus propios ingresos y ganar independencia.

Cande Ruggeri | X (ex Twitter)

Como parte de ese proceso, la hija de Oscar Ruggeri ingresó a una escuela de modelos, donde realizó sus primeras prácticas y preparó un book de fotos para presentarse a diferentes oportunidades laborales. Sin embargo, rápidamente descubrió que la industria tenía sus propias exigencias y que no siempre ser elegida dependía únicamente de la actitud o la preparación. A pesar de esas dificultades, no abandonó su objetivo. Continuó presentándose a distintos castings y buscando oportunidades que le permitieran consolidarse dentro del ambiente. Con perseverancia consiguió finalmente llegar a las pasarelas y comenzar a hacerse un lugar por mérito propio, más allá del apellido que llevaba.

Cande Ruggeri | X (ex Twitter)

Uno de los momentos más significativos de aquella primera etapa ocurrió cuando tuvo la posibilidad de desfilar para una revista. La experiencia tuvo un condimento especial porque fue la primera vez que su padre, la vio sobre una pasarela. Para Cande, era importante desarrollar su propia identidad profesional y evitar que su carrera quedara definida exclusivamente por la trayectoria futbolística de su padre.

Con el paso del tiempo, el modelaje comenzó a abrirle nuevas puertas y su rostro empezó a ganar mayor popularidad. El gran salto en su exposición llegó en 2015, cuando se incorporó a Bailando por un Sueño, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli. Su participación en el ciclo le permitió acercarse al mundo del espectáculo y convertirse en una figura cada vez más conocida por el público.

Cande Ruggeri | Captura de pantalla YouTube

Cande Ruggeri: de modelo a empresaria

Pero la moda no fue solamente una actividad vinculada a las cámaras y las pasarelas. Cande Ruggeri también decidió formarse en el área del diseño de indumentaria y realizó un curso especializado en carteras. Su interés por la creación de accesorios la llevó, cuando tenía alrededor de 18 años, a comenzar a fabricar sus propios bolsos en su casa, utilizando una máquina de coser.

Aquello que empezó como un proyecto personal terminó convirtiéndose en un emprendimiento familiar. Con el tiempo, Cande y sus hermanas dieron forma a Ruggeri Bags, una propuesta que combinó su pasión por la moda con su faceta empresarial.

Los retoques estéticos de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri también habló abiertamente sobre los cambios estéticos que decidió realizarse a lo largo de los años. En marzo de este año, a través de sus historias de 24 horas, respondió a quienes señalaban modificaciones en su rostro y decidió aclarar cuáles fueron los procedimientos que efectivamente se realizó. “Me hice la nariz. Me pongo ácido hialurónico de vez en cuando. Me pongo bótox dos veces al año. Y me hice las lolas”. Además, negó haberse aplicado sustancias en los pómulos o la mandíbula y cuestionó las críticas sobre su apariencia: “Es mi cuerpo, es mi vida y yo hago lo que quiero con eso”.

Asimismo, meses antes, también hizo referencias a las críticas que recibía sobre su cuerpo y respondió a una seguidora que la cuestionó por someterse a cirugías siendo “tan joven”. Cande contestó: “Tengo 33, amor. No soy tan joven. Es mi vida, mi cuerpo y mi cara. Dejemos de hablar de cuerpos ajenos, ¿dale? Es horrible”.

Cande Tinelli | Instagram

A lo largo de los años, Cande Ruggeri logró consolidar una imagen propia dentro del mundo del espectáculo, primero desde el modelaje y luego a través de la televisión y las redes sociales, como influnecer. Su transformación también despertó interés entre sus seguidores, especialmente por los retoques estéticos que ella misma decidió reconocer. Lejos de esquivar las críticas, la modelo eligió hablar sobre sus decisiones y dejar en claro que se trata de elecciones personales sobre su cuerpo y su imagen, mientras continúa desarrollando su carrera frente a las cámaras y en el ámbito de la moda.