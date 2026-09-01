Así es la rutina de entrenamiento de Cande Ruggeri que combina running y gimnasio

Cande Ruggeri llamó la atención en redes sociales, una vez más, al mostrar que es una persona comprometida y disciplinada con su bienestar integral. En esta oportunidad, la modelo dejó ver la rutina de entrenamiento que realiza por las mañanas y cautivó a sus millones de seguidores.

Cande Ruggeri reveló los ejercicios que forman parte de su rutina de entrenamiento

Cande Ruggeri volvió a compartir con sus seguidores uno de sus momentos dedicados al ejercicio. La modelo, que suele mantener un estilo de vida ligado a los hábitos saludables, mostró a través de sus historias de Instagram cómo comenzó este martes: con una intensa rutina que combinó ejercicios de fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular.

En el clip que publicó en su red social, se la puede ver entrenando con un conjunto total black, guantes deportivos y grandes auriculares. Para esta jornada, la empresaria eligió una serie de movimientos dinámicos que le permiten trabajar diferentes grupos musculares y elevar rápidamente la frecuencia cardíaca.

Cande Ruggeri en el gimnasio tras realizar su rutina de entrenamiento

Entre los ejercicios que realizó se encuentran los escaladores, también conocidos como mountain climbers, un movimiento que combina el trabajo cardiovascular con el fortalecimiento del abdomen, los hombros, brazos y piernas. Además de ayudar a mejorar la resistencia, requieren coordinación y estabilidad del core.

La rutina también incluyó burpees, uno de los ejercicios más completos y exigentes del entrenamiento funcional. Al involucrar piernas, brazos, pecho y zona abdominal, permiten trabajar fuerza y resistencia al mismo tiempo. Por su intensidad, también contribuyen a elevar la frecuencia cardíaca y mejorar la capacidad cardiovascular.

Cande Ruggeri reveló los ejercicios que forman parte de su rutina de entrenamiento

Por último, Cande Ruggeri sumó abdominales con cambio de apoyo, un ejercicio enfocado principalmente en la zona media del cuerpo. Este tipo de movimiento ayuda a fortalecer los músculos abdominales y a desarrollar estabilidad y control corporal, fundamentales tanto para otros ejercicios como para las actividades deportivas cotidianas.

La combinación de estos tres ejercicios permite realizar una rutina dinámica en poco tiempo, alternando momentos de mayor intensidad con movimientos destinados a fortalecer el cuerpo. En el caso de Cande Ruggeri, se suma a una preparación física que sostiene con constancia y que también incluye una de sus grandes pasiones: el running.

Cande Ruggeri y su fanatismo por el running

El running ocupa un lugar importante dentro de la relación de Cande Ruggeri con el deporte. El pasado 23 de agosto, la influencer se animó a uno de sus mayores desafíos deportivos al participar de la Media Maratón de Buenos Aires y completar los exigentes 21 kilómetros.

Tras cruzar la línea de llegada, Cande Ruggeri compartió su felicidad con sus seguidores y celebró haber cumplido con este desafío personal. El running es una disciplina que combina resistencia cardiovascular, fuerza y constancia. Según los expertos, correr de manera regular puede contribuir a mejorar la capacidad aeróbica, fortalecer principalmente las piernas y favorecer la resistencia física.

La felicidad de Cande Ruggeri por correr 21 kilómetros

Además, al tratarse de una actividad que requiere sostener el esfuerzo durante un período prolongado, también implica un importante componente de concentración y perseverancia. En resumen, la rutina de entrenamiento de Cande Ruggeri consiste en ejercicios de fuerza que complementan el trabajo específico que requiera una carrera al fortalecer el core y distintos grupos musculares involucrados en el movimiento.